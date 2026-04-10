Volcan : risque de chutes et de brûlures, la préfecture appelle à la plus grande vigilance

"À seulement 75 mètres de la route, des températures allant jusqu'à 80°C ont été mesurées" explique la préfecture. Depuis le mercredi 8 avril 2026 un nouvel épisode éruptif est en cours. Le spectacle est impressionnant mais les dangers sont bien réels et toujours présents prévient la préfecture de La Réunion. Cette dernière demande aux Réunionnais de : "Ne pas sous-estimer ces risques." Les dangers sont nombreux, notamment des risques de chute et de brûlures en surface et cela "même si la lave semble refroidie et solide, sa surface reste extrêmement chaude" ajoute la préfecture. (Photo Richard Bouhet/imazpress.com)

Les services de la préfecture insistent :" Ce n’est pas un terrain de jeu. Chaque pas hors des zones sécurisées peut vous mettre en danger."

Parmi les nombreux dangers, un risque de chute : les tunnels de lave peuvent s'effondrer sous le poids des personnes présentes sur les coulées.

Un risque de brûlure en surface : même si la lave semble refroidie et solide, sa surface reste extrêmement chaude. A seulement, 75m de la route, des températures allant jusqu'à 80°C ont été mesurées affirme la préfecture.

Un risque extrême sous la surface : des tunnels de lave sont encore actifs et circulent à très haute température. Des mesures atteignant 275°C ont été relevées dans les cavités proches de la surface.

Le tout est aggravé en cas de pluie puisque le contact de l'eau de pluie avec la lave peut provoquer de violents dégagements de vapeur, dangereux et imprévisibles.

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