3ème édition du budget d’initiative citoyenne : 95 projets soutenus par le Département

Le vendredi 5 décembre 2025, 95 lauréats du Budget d’Initiative Citoyenne (BIC) ont été reçus par le Département. Ce dispositif renforce la proximité avec les habitants et accompagne les projets dans quatre domaines : la transition écologique et solidaire, la lutte contre la vie chère, l’action sociale, ainsi que la culture et le patrimoine. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photos : Département)

La troisième édition a connu une nette évolution, avec 198 dossiers déposés, 133 soumis au vote et 95 projets retenus. L’engagement du Département se traduit par une enveloppe de 200.000 euros attribuée à chacune des micro-régions afin de garantir un réel équilibre territorial.



"Ce succès confirme que la participation citoyenne s’enracine dans nos territoires et qu’elle répond à une véritable attente des Réunionnais. Je tiens aussi à souligner l’implication du public, avec un nombre de votants doublé par rapport à l’an dernier", a déclaré le président du Département.



Nafissa Valière, membre de l’association "L’avenir nout lorizon", fait partie des lauréats. "Notre projet projet vise à

permettre aux jeunes de l’Ouest de participer à des sorties culturelles et de découvrir l’histoire de La Réunion. Il s’agit aussi de préserver leur santé mentale", souligne t-elle.

Ces citoyens engagés pour leur île vont désormais pouvoir faire émerger, structurer et développer leurs initiatives.

- Les chiffres clés du BIC 3 -

Dossiers déposés : 198 (contre 176 en 2024)

Dossiers mis au vote : 133 (contre 105 en 2024)

Nombre de lauréats : 95 (contre 90 en 2024)

Nombre de votes : 11 052 (contre 5 827 en 2024)