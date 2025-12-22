Région Réunion : la commission permanente donne un avis favorable à 80 dossiers

La Commission Permanente a examiné ce jeudi 18 décembre 2025 et voté près de quatre-vingt rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly.www.imazpress.com)

POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

CONTINUITÉ TERRITORIALE

La commission permanente a voté le lancement du dispositif régional de Continuité Territoriale, au titre de la campagne 2026. Elle a également validé les cadres d’intervention des aides actualisés ainsi que la convention de partenariat relative au dispositif conjoint Région/LADOM.

Le dispositif régional de continuité territoriale pour la campagne 2026 se décline en trois principales mesures :

• la mesure grand public assortie des aides spécifiques

• l’aide au ressourcement étudiant

• les aides de la continuité funéraire

L’engagement financier prévisionnel pour ce programme s’élève à 7 500 000 euros.

CONSTRUCTION DU LYCÉE D’ENSEIGNEMENT ADAPTÉ DE ST-JOSEPH

La commission permanente a validé le projet de construction de l’Établissement Régional d’Enseignement Adapté situé sur la commune de Saint-Joseph et approuvé la mise en place d’une autorisation de programme de 830 000 euros pour le lancement des études opérationnelles

Ce lycée accueillera des élèves ayant des difficultés motrices, sensorielles et cognitives, ainsi que des élèves sans besoins spécifiques. Une étude de programmation sera réalisée pour garantir l'accessibilité des bâtiments et des équipements de travail modernes. L’établissement inclura également des infrastructures adaptées pour faciliter la mobilité et l'intégration de tous les élèves, assurant ainsi un environnement inclusif et stimulant.

PROGRAMMES DE FORMATIONS



La commission permanente a validé le financement par la Région Réunion de plusieurs programmes de formations :• SPL AFPAR : 19 341 780 € pour un effectif de 2 196 stagiaires• École de la 2e Chance de La Réunion : 1 246 957 € pour un effectif prévisionnel de 660 stagiaires• Institut de l’Image de l’Océan Indien (ILOI) : 3 626 247 € pour un effectif de 230 stagiaires• formations du secteur agricole : 1 758 739 € pour un effectif prévisionnel annuel de 105 stagiaires

TRAVAUX DANS LES LYCÉES

La commission permanente a validé la mise en place de plusieurs autorisations de programme pour des opérations de réhabilitation, de travaux de gros entretiens et de réparations :

• lycée Pignolet de Fresnes - 910 185 €

• lycée Paul Vergès - 426 722 €

• lycée Léon de Lépervanche - 4 700 000 €

• lycées et gymnases du Verger et de Bel Air - 2 260 000€

• lycée Georges Brassens, - 200 000 €

• lycée Lislet Geoffroy - 100 000 €

• lycée Julien de Rontaunay - 200 000 €

RESTAURATION SCOLAIRE



La commission permanente a répondu favorablement aux demandes de neufs lycées, au titre de la subvention spécifique d’équipement de restauration pour l’exercice 2025 :• lycée Isnelle Amelin - 23 770 €• lycée Pierre Poivre - 21 480 €• lycée Jean Hinglo - 10 236,54 €,• lycée Marguerite Jauzelon - 87 116,83 €• lycée Paul Moreau - 45 560,63 €• lycée Sarda Garriga - 23 304,59 €• lycée Evariste de Parny - 5 973,90 €• lycée de Bel Air - 18 270,71 €• lycée Antoine de Saint-Exupéry - 116 976,50 €

PASS FORMATION

La commission permanente a voté la reconduction du dispositif Pass Formation dans son cadre d’intervention actuel, tout en intégrant plusieurs ajustements destinés à en renforcer la lisibilité, la cohérence et la maîtrise opérationnelle.

Ces ajustements, issus du retour d’expérience 2024, visent principalement à préciser certaines modalités de gestion, à sécuriser l’application du dispositif, sans en modifier les fondements, mais en tenant compte de l’accroissement significatif de l’offre de formation collective depuis 2022.

L’enveloppe globale proposée pour la période 2025 s’élève à 4 717 500 euros, dont :

• 3 500 000 € pour les coûts pédagogiques

• 1 217 500 € pour la rémunération des stagiaires

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



La commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions :• Université de La Réunion - 130 000 € pour le fonctionnement de l’École Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien (ESIROI) au titre de l’année universitaire 2025/2026• Université de La Réunion - 62 246 € en faveur de l’IUT pour le financement du programme d’excellence de double diplomation• Institut Régional de Management en Santé Océan Indien - 52 113 € au titre de la convention de partenariat pluriannuelle entre l’IRMS-OI, l'ARS-OI et la Région Réunion pour la période 2024-2026.• Association de Gestion du Conservatoire National des Arts et Métiers de La Réunion - 1 090 221 € pour son programme de formations supérieures pour l’année universitaire 2025-2026.

EMPLOI

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de l’association Réunion Prospective Compétences ; opérateur régional de référence en matière d’information sur la formation professionnelle, d’observation de la relation emploi-formation et de la professionnalisation des acteurs ; pour le financement de son programme d’activités 2025. Il a été acté une aide de 410 743 euros.

SOUTIEN AUX FESTIVALS CULTURELS ET ARTISTIQUES



Dans le cadre du FEDER, la commission permanente a approuvé le projet de nouvelle fiche action 4.6.4 "Soutien aux Festivals culturels et artistiques d’envergure régionale". Cette fiche qui relève de l’objectif stratégique 4 "Une Europe plus sociale", sera déclinée à travers l’objectif spécifique 4-6 "Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement".

RÉGIE ZETWAL

La commission permanente a validé le projet de convention de coopération entre la Région Réunion et la régie ZETWAL, chargée d’organiser la production et la diffusion d’oeuvres culturelles sur la base d’une programmation artistique annuelle. La régie assurera également la gestion et la valorisation d’équipements publics régionaux sur les sites suivants :

• le domaine du MOCA

• la salle de spectacle Gramoun Lélé

• l’auditorium, le niveau 2 et l’espace restauration au rez-de-chaussée du CIMENDEF

• le rooftop de la Distillerie de Savannah (en projet)

RECHERCHE



Au titre du FEDER, la commission permanente a répondu favorablement à plusieurs demandes de financement :• Institut de Recherche pour le Développement - 853 557 € pour le projet "SkyRUN"• Institut de Recherche pour le Développement - 741 767 € pour le projet "Bien-Être à La Réunion - BE RUN "• Institut de Recherche pour le Développement - 936 593 € pour le projet "TELCOAST"• SAS Laboratoire Analyses Bourbon - 3 497 658 € pour le projet "SOLAR"• Université de La Réunion - 1 311 046 € pour le projet "ORE-R : Observation des Ressources Énergétiques éoliennes et solaires à La Réunion• Université de La Réunion - 375 992 € pour le projet "RÉGÉnR : Ressources Éolienne offshore et Géothermique, et leur contribution aux Énergies Renouvelables de La Réunion"• SARL Datanalysis - 264 892 € pour son projet de développement d’un modèle de langage multimodal pour un agent conversationnel expert en data visualisation et business intelligence

POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS

Dans la cadre de sa procédure de redressement judiciaire, et afin de permettre la poursuite de son activité, le Syndicat Mixte de Pierrefonds a sollicité ses membres (Région, Département, CIVIS et CASUD) en vue d’une participation à une subvention exceptionnelle d’un montant total de 2,2M€ d’ici le 31 décembre 2025, à répartir entre les membres.

La commission permanente a répondu favorablement à cette demande. Au regard de la clé de répartition statutaire, qui est de 15,25 % pour la collectivité régionale (suite au retrait de la ville de Saint-Leu), il a été acté une participation de la Région à hauteur de 335 500 euros.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE



La commission permanente a voté l’attribution d’une subvention à la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion pour l’opération "Cellule de prévention et de traitement des difficultés des entreprises" sur une période de trois ans. Il a été acté une subvention régionale d’un montant de 130 000 euros sur la durée du programme, à parité avec l’État.

PRIME RÉGIONALE À L’EMPLOI

Au titre du FEDER et du dispositif de Prime Régionale à l’emploi, la commission permanente a attribué une subvention de 896 518 euros à la SARL Lilian pour son programme d’embauche relatif à l’ouverture de l’établissement "Papangue hôtel & SPA" à l’Étang-Salé et la création de 32 postes.

NUMÉRIQUE



- La commission permanente a validé le projet de nouveau câble sous-marin stratégique "RéuNION" ainsi que toutes les mesures d’accompagnement indispensables à la mise en œuvre de celui-ci. Après l’achèvement du déploiement généralisé du très haut débit sur l’île, cette nouvelle étape vise à anticiper les défis liés à la sécurisation de la connectivité internationale, notamment avec l’arrêt programmé du câble SAFE en 2027 et l’absence critique de redondance. Un engagement financier de 15 millions d’euros sous forme de prêt à la régie THD est dédié à ce projet stratégique pour le désenclavement numérique et porté par un consortium associant public et privé.- La commission permanente a également approuvé, dans le cadre du FEDER, le projet de nouvelle fiche action 3.14.3 – "Soutien des investissements duaux de câbles sous-marins THD". Cette fiche action vise à permettre le financement de la conception, de la construction et de l’installation d’un câble sous-marin THD présentant un caractère dual et/ou participant à la préparation civile. Son agrément intervient dans le cadre de la modification actuellement en cours du PE FEDER/FSE+ 2021-2027.

OCTROI DE MER

- La commission permanente a examiné un rapport relatif au dispositif d’exonération de l’octroi de mer a l’importation de marchandises.

Pour rappel, ce dispositif reconduit par la délibération-cadre du Conseil Régional du 22 décembre 2021, s’adresse essentiellement aux entreprises de production (artisanale ou industrielle), de la pêche, de l’agriculture et du tourisme pour leurs importations de matières premières et biens d’équipement, en l’absence d’une production locale. À cet égard, la commission permanente a répondu favorablement à trois demandes et a approuver les modifications suivantes à la liste des produits éligibles à l’exonération de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional à l’importation :

• l’insertion du whisky utilisé dans les recettes de spiritueux, d’une contenance supérieure à 2L relevant du code douanier 22083049

• l’insertion des cendres volantes issues de la combustion de charbon destinées à la fabrication de ciment bas carbone, classés sous le code douanier 26219000

• le retrait de flacons de 200ml en plastique figurant au sein des listes de produits exonérés sous le code douanier 39233010

- La commission permanente a également validé la mise à jour du Tarif Général d’Octroi de Mer et d’Octroi de Mer Régional qui prend en compte les évolutions de la nomenclature douanière qui seront effectives à partir du 1er janvier 2026.

Cette actualisation faite suite à la demande de l’administration des Douanes. Elle emporte la création de 27 codes douaniers et la suppression de 14 positions douanières réaffectées dans d'autres codes douaniers. Le principe retenu pour cette mise à jour du tarif repose sur le strict maintien des taux actuellement en vigueur. Aucune évolution tarifaire n'est proposée. Il s'agit d'un alignement réglementaire entre la présentation du tarif général d'octroi de mer et la nomenclature douanière applicable au 1er janvier 2026.

COMPENSATION DES SURCOÛTS DE TRANSPORT



Au titre du FEDER et du volet intrants du dispositif de soutien à la compensation des surcoûts de transport, la commission permanente a attribué plusieurs subventions :• SAS ROCM - 202 646 €• SA Société de Production des Huiles de Bourbon - 170 765 €• SARL Techniques Spéciales Océan Indien - 362 930 €

PRIM’EXPORT

Pour un montant total de 534 151 euros, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à 35 entreprises en phase de conquête des marchés extérieurs :

• EI EILAROC - 2 143 € pour sa participation à la London Fashion Week

• SAS FACTORY INGENIERIE - 5 645 € pour une mission de prospection auprès de la Banque Africaine de Développement

• SAS GASPACH IO - 2 309 € pour sa participation à la NoCode Week 2025

• SARL JDI - 1 325 € pour un projet de prospection pour un développement à l’international

• SAS MI5 - 5 880,16 € - pour sa participation au premier salon professionnel Equip Auto en 2025

• SASU NFK HOLDING - 40 000 € pour son projet de développement à l’international en 2025

• EURL EDA - 5 974 € pour une mission de prospection à Mayotte en 2025

• SAS ECHOS-OI - 2 162 € pour sa participation au salon The Big 5 Construct South Africa 2025

• SAS REUNIWATT - 35 967 € pour un projet de développement à l’international – Programme Space 2025

• EI TI KAZ IVA - 6 380 € pour sa participation à divers festival en 2025

• SARL NUTRI IMPORT - 2 101 € pour sa participation au salon Dubai Muscle Show 2025

• SARL TIKTAK PRODUCTION - 11 883 € pour divers événements dans le secteur de l’industrie de l’image

• EI L’ATELIER D’OPALE - 18 795 € pour sa participation à la Fashion Week de Londres et une campagne de promotion à Paris 2025

• SARL API OI - 40 000 € pour sa participation à plusieurs salons professionnels en 2025

• SAS EYAKO - 18 421 € pour sa participation au salon Tech Show Paris 2025

• SARL STAR GROUP - 40 000 € pour son projet global d’export 2025

• SAS AUSTRALE CONCRÈTE - 7 795 € pour sa participation à une mission d’entreprises à Washington F

• SASU DUKE - 11 196 € pour son développement export 2025

• THE BEAN TO BAR FACTORY - 9 094 € pour sa participation au Food Experience Japon et au salon du chocolat à Paris

• OMAIDO - 21 512 € pour l’accompagnement de sa stratégie export

• LA PART DES ANGES - 4 350 € pour sa participation au mondial du rhum et au Japon Food Experience

• APPARTEMENT 2 24 622 € pour sa participation au salon International Contemporary Furniture Fair

• EI L’ATELIER DE MALOU - 6 519 € pour le développement à l’international de la marque M LASH

• SASU KAYMILLION - 3 089 € pour sa participation au SAMSCI en Côte d’Ivoire

• SAS CENTRALE MAISON – KITM - 12 450 € pour une mission de prospection à l’île Maurice

• SAS HABITAT CENTER - 9 735 € pour une mission de prospection à l’île Maurice

• MYASSETROCKS - 40 000 € pour la promotion à l’internationale de l’activité

• LOGIPREN - 40 000 € pour le projet d’internationalisation de l’entreprise

• FINOPIA - 39 989 € pour une mission de développement en France hexagonale

• INTAKA PRODUCTION - 22 982 pour sa participation au marché professionnel du MaMa 2025

• BOURBON TECH - 5 773 € pour sa participation à l’événement AfricaCom 2025 à Cape Town

• EDITIONS COURSE EN SAC - 4 000 € pour une action de communication digitale du jeu "Dé-mots"

l• PHARMANIMATION - 21 535 € pour un projet de développement en Guyane

• COZCO PERFORMANCE - 1 284 € pou un projet de développement en France hexagonale

• EI PAGES ROMAIN - 9 231 € pour sa participation à la finale du concours d’innovation de la fédération nationale des sapeurs-pompiers et sa participation au salon du trail des templiers 2025

TOURISME

Au titre du FEDER, la commission permanente a répondu favorablement à plusieurs demandes de financements :

• SARL ECOLAOS - 300 000 € pour la création de 4 gîtes touristiques labellisés Gîtes de France à Cilaos

• SARL Les Bains de Cilaos - 276 393 € pour la création de 5 chambres d’hôtes, labellisées CléVacances

• Entreprise Individuelle Belizaire Dominique - 143 866 € pour la création de 2 chambres d’hôtes labellisées 3 épis Gîtes de France à l’Entre-Deux

• SAS Hotel Manabi - 1 755 000 € pour la construction d’un hôtel 4* de 39 chambres sur la Commune de Saint-Pierre

• SAS BB2 - 2 940 000 € pour la construction de l’hôtel 3* sous l’enseigne B&B de 98 chambres à Sainte-Marie au sein de la zone aéroportuaire

ARTISANAT



La commission permanente a attribué, au titre du FEDER, une subvention complémentaire de 176.002 euros à l'association "Domaine des Tourelles" dont l'objectif est de contribuer à la structuration de la filière des métiers d'art et d'en faire la promotion.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

La commission permanente a validé la participation de la Région Réunion à la 62e édition du Salon International de l’Agriculture, qui se tiendra à Paris du 21 février au 1er mars 2026. Cette initiative vise à promouvoir la filière agroalimentaire réunionnaise, ses savoir faire et ses produits à l’échelle nationale et internationale. L’intervention s’articulera autour de trois axes : présence au Village Réunion en partenariat avec le Département, la Chambre d’Agriculture et l’Île de La Réunion Tourisme ; accompagnement des exposants réunionnais via la Prim’Export et des formations à la prospection export ; et promotion de l’économie locale avec des initiatives ciblées et une communication renforcée pour la marque "La Réunion". Le budget prévisionnel est estimé à 340 000 euros, dont 140 000 euros pour la promotion, la présence au salon et l’accompagnement des professionnels, et 200 000 euros pour la mobilisation de la Prim’Export.

SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES



Au titre du FEDER, la commission permanente a répondu favorablement à plusieurs demandes de financements :• SAS Top Océan Indien - 1 096 810 € pour la création et l’équipement d’une usine de production de tôles• SARL Asphalte Réunion OI - 1 230 076 € pour l’installation d'une entreprise de production d'enrobés• SAS Réunion 3D 1 PRIM - 463 297 € pour l'installation d'une unité de production locale de matières premières destinées à l'impression 3D• SNC ULAYA75 / E.I PERIANIN - 124 940 € pour l’acquisition d’une unité de production afin d’accroître les capacités productives d’une entreprise de fabrication d’armatures métalliques

INNOVATION

La commission permanente a voté un engagement complémentaire de 300 000 € sur le dispositif France 2030 régionalisé, dans le cadre de sa prolongation jusqu’à la fin de l’année 2026. Il a également été acté de formaliser l’accord commun entre l’État, la Région et l’opérateur Bpifrance, dans le cadre d’un avenant à la convention régionale France 2030 ainsi que de formaliser les modalités de versement de l’apport régional auprès de l’opérateur, dans le cadre d’un avenant a la convention financière entre la Région et Bpifrance.

Pour rappel, France 2030 régionalisé est un dispositif partenarial avec l’État visant à financer des projets d’innovations d’entreprises et de filières.

PÊCHE



Au titre du FEAMPA, la commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions :• AGEMAR - 440 660 € pour son projet "Formation Bac professionnel polyvalent navigant pont/machine"• Comité Régional des pêches maritimes et des élevages marins de La Réunion - 542 878 € pour le proje t "TRAPALI - Technique de Restauration et d’Appui à la Pêche par l’Aquaculture de Larves d’Intérêt".• Comité Régional des pêches maritimes et des élevages marins de La Réunion - 70 046 € pour le projet "Recyclage des déchets d’exploitation de la pêche professionnelle réunionnaise"• Association Réunionnaise Interprofessionnelle de la Pêche et de l’Aquaculture - 257 705 € pour le projet "Étude sur les prises accessoires de juvéniles d’espadon dans les pêcheries réunionnaises"• Charles Babet - 40 037 € pour l’acquisition d’un véhicule frigorifique adapté à la quantité de produits frais débarqués

INDUSTRIES DE L’IMAGE

- La commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 700 000 euros à la Maison du Cinéma et des Jeux Vidéo (MCJV), dans le cadre de son démarrage.

- La commission permanente a voté une subvention de 20 000 euros à l’association Geek-Ali pour l’organisation du salon du jeu vidéo Geekali 2025 qui contribue à valoriser la culture geek et la pratique du e-sport.

TECHNOPOLE DE LA RÉUNION



Au titre du FEDER, la commission permanente a répondu favorablement aux demandes de laTechnopole de La Réunion relatives à deux projets du programme d’actions 2025 de l’incubateur régional :• volet 1 : activités non-économiques de l’Incubateur : 13 697 €• volet 2 : soutien à l’incubation de projets innovants : 603 552 €

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

Dans le cadre du Plan de Développement Rural de La Réunion, il est prévu la mise en oeuvre de la mesure LEADER (Liaison entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) à travers des stratégies de développement local portées par les Groupes d’Action Locale (GAL), qui ont pour but de renforcer la cohérence territoriale et de contribuer au développement durable à long terme du territoire des Hauts de l’île.

Dans ce cadre, la commission permanente a répondu favorablement à deux demandes de soutien du fonctionnement des GAL dans le cadre de leurs missions d’animation et d’instruction du dispositif LEADER :

• Gal’izés : 180 204 €

• GAL Lab’Hauts Nord - 126 546 €

POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉNERGIE

La commission permanente a autorisé la Région Réunion à s'engager en tant que partenaire stratégique dans le projet Réunion Energy Excellence Center (RE2C), dans le cadre de la phase 2 de l'appel à projets Teaming for Excellence (Horizon Europe). L'objectif de ce projet est de soutenir sur la période 2026-2032 la création d'une Plateforme Énergie pour favoriser la recherche, l'innovation et la formation dans le domaine de l'énergie, en collaboration avec des partenaires locaux (notamment Université de la Réunion, Territoire de l’Ouest et SPL Réunion Énergie), nationaux et européens. Au titre de son projet de mandature, la Région s’engage à la réalisation de ce projet.

MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE



Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution de deux subventions :• commune de Saint-Paul : 5 434 459 euros pour une opération de rénovation thermique et énergétique et de renaturation de cinq écoles.• SIDR : 584 828 € pour une opération d’installation de chauffe-eaux solaires en faveur de 192 logements, dans le cadre de l’opération "Vauban 216".

SOUTIEN AUX PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 31 156 euros à la CIREST pour la construction d’un terrain multisport (City Stade) à Bras-Panon. Cette opération a pour but de créer un équipement sportif de proximité, vecteur de lien social, de santé et de réappropriation de l’espace public.

ASSAINISSEMENT



Au titre du FEDER, la commission permanente a voté une subvention de 41 955 euros à la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) pour son projet de digitalisation du service public de l’assainissement non collectif. Ce projet vise à améliorer la gestion du service d’assainissement non collectif de la CIVIS par l’acquisition d’un logiciel sur mesure permettant notamment aux usagers de faire toutes leurs démarches en ligne.