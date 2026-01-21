École de gestion et de commerce de La Réunion : la Région accompagne financièrement les étudiants

La Région Réunion accompagne les étudiants de l’École de gestion et de commerce de La Réunion en finançant une partie de leurs frais d’inscription. Cette aide a pour objectif de faciliter l’accès aux formations supérieures en gestion, commerce et management. Les inscriptions pour l'aide EGCR sont ouvertes du 20 janvier 2026 au 9 février 2026, jusqu'à 23h59 (Photo : sly/www.imazpress.com)

La Région Réunion a également décidé d'accompagner financièrement les stagiaires de l'EGCR pour faire face aux frais d’inscription élevés.

La Région maintient sa participation de manière forfaitaire aux frais de scolarité des étudiants de 2ème et de 3ème année par l’octroi d’une aide forfaitaire aux frais d’inscription comme suit :

- Boursiers : 4.200 euros

- Non boursiers : 3.300 euros

Pour toute demande d’aide forfaitaire aux frais d’inscription, l’étudiant doit effectuer en ligne une demande en y joignant toutes les pièces justificatives nécessaires, dont la facture relative aux frais d’inscriptions acquittés auprès de l’EGCR pour l’année universitaire considérée.

- Aider les étudiants les plus démunis dans la poursuite de leurs études -

L’objectif de cette aide est de renforcer l’égalité des chances et de permettre, in fine, aux étudiants les plus démunis et aux non boursiers de bénéficier d’un soutien financier durant leurs études.

Il est donc proposé, à travers cet accompagnement, d’harmoniser les interventions de la Région Réunion en matière d’aide individuelle.

En raison de ces nouvelles conditions, il est fixé, pour l’année 2025-2026, et pour les étudiants de première année et de deuxième année, un critère d’éligibilité portant sur le revenu brut global du foyer fiscal de rattachement de l’étudiant, à hauteur de 95/.610 euros.

- Comment est versée cette aide ? -

Le montant forfaitaire des frais d’inscription est déterminé au regard de l’éligibilité ou de l’inéligibilité de l’étudiant à la bourse du CROUS. Le versement des frais d’inscription intervient à l’issue de la signature de l’arrêté d’attribution par la Présidente du Conseil Régional et de la notification de la décision d’attribution à l’étudiant. L’attribution de l’aide donne lieu à deux versements :

- Premier versement correspondant à 50 % du montant de l’aide attribuée, sur la base de l’attestation d’entrée en formation fournie par l’établissement ;

- Deuxième versement de 50 %. Ce deuxième versement intervient à compter du 1er Mars 2026 sur présentation d’un relevé de notes correspondant au 1er semestre et/ou attestation de présence en formation.

L’École de Gestion et de Commerce de La Réunion (EGCR) bénéficie du soutien financier de la Région Réunion et de l’Union Européenne (Fonds Social Européen) depuis sa création en 1990.

