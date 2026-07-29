"Jazz Dann Port" : la présidente de Région assiste à la conférence de presse de présentation

La présidente de Région, Huguette Bello, a participé ce mardi 28 juillet 2026 à la conférence de presse de présentation de la 3ème édition de "Jazz Dann Port". À travers son soutien à "Jazz Dann Port", la Région Réunion réaffirme son ambition de faire de la culture un levier de cohésion sociale et de développement du territoire. "La Région est profondément attachée à cette rencontre entre la création locale et l’ouverture au monde, entre le jazz et le maloya." a-t-elle déclaré. (Photo : Région Réunion)