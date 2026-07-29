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"Jazz dann Port" revient pour une 3ème édition avec le soutien du Territoire de l'Ouest

  • Publié le 29 juillet 2026 à 10:01
  • Actualisé le 29 juillet 2026 à 10:57
"Jazz dann Port" revient pour une 3ème édition avec le soutient du TO
"Jazz dann Port" revient pour une 3ème édition avec le soutient du TO

"Jazz Dann Port" revient du 30 juillet au 2 août 2026. La conférence de presse de cette 3ème édition s'est tenue en présence de plusieurs élus dont Marina Pongérard Singaïny, vice-présidente du Territoire de l'Ouest déléguée à la Culture et Eric René, vice-président, délégué au Tourisme. Le Territoire de l'Ouest réaffirme son engagement par un soutien financier, la mise en place de navettes gratuites Kar'ouest, ainsi que des croisières musicales. (Photos : ville du Port)

Retrouvez toutes les informations ici.

Territoire de l'Ouest, Jazz Dann Port, Zoom

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