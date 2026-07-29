"Jazz dann Port" revient pour une 3ème édition avec le soutien du Territoire de l'Ouest

"Jazz Dann Port" revient du 30 juillet au 2 août 2026. La conférence de presse de cette 3ème édition s'est tenue en présence de plusieurs élus dont Marina Pongérard Singaïny, vice-présidente du Territoire de l'Ouest déléguée à la Culture et Eric René, vice-président, délégué au Tourisme. Le Territoire de l'Ouest réaffirme son engagement par un soutien financier, la mise en place de navettes gratuites Kar'ouest, ainsi que des croisières musicales. (Photos : ville du Port)

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