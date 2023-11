"Je demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour sauver les médias réunionnais"

Après l’annonce de son redressement judiciaire en 2020, le journal le Quotidien est aujourd’hui menacé de disparaitre le 13 décembre prochain (photo : rb/www.imazpress.com)

C’est un coup dur pour la presse réunionnaise dans son ensemble et pour tous les Réunionnais. J’adresse tout mon soutien aux journalistes et aux équipes des deux titres locaux, Le Quotidien et le JIR, mais également à l’ensemble des médias du territoire en difficulté aujourd’hui.



Nous devons tout faire pour sauver des dizaines d’emplois et également pour sauver le pluralisme avec deux titres distincts.

La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui repose sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Sur notre territoire, une presse locale de qualité est d’autant plus importante qu’elle participe au développement des Réunionnaises et des Reunionnais et participe ainsi à préserver notre vivre ensemble unique au monde.



Je demande au Gouvernement, et à la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, de tout mettre en œuvre pour sauver les médias réunionnais. Des aides existent que ce soit pour les entreprises en difficulté ou pour les médias de façon spécifique, elles doivent être mise en œuvre dans les meilleurs délais.



Ericka Bareigts

Maire de Saint-Denis