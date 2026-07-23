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"Koz Kozé Dann Port" invite à découvrir la Ville autrement

  • Publié le 23 juillet 2026 à 14:42
  • Actualisé le 23 juillet 2026 à 15:22
Darse du port ouest

Le samedi 1er août 2026, "Koz Kozé Dann Port" débarque dans la ville du Port et propose des activités pour découvrir la Ville sous toutes ses facettes : à pied, lors d'une balade guidée accessible au coeur de la ville, en vélo pour découvrir le street art du Port ou même en bateau à travers une balade en mer depuis le Namaste catamaran... L'ensemble des informations est à découvrir dans le post que nous publions, ci-dessous : (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les places sont limitées : Inscrivez-vous ici

Le Port, Koz kozé dann Port, Zoom

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