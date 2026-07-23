"Koz Kozé Dann Port" invite à découvrir la Ville autrement

Le samedi 1er août 2026, "Koz Kozé Dann Port" débarque dans la ville du Port et propose des activités pour découvrir la Ville sous toutes ses facettes : à pied, lors d'une balade guidée accessible au coeur de la ville, en vélo pour découvrir le street art du Port ou même en bateau à travers une balade en mer depuis le Namaste catamaran... L'ensemble des informations est à découvrir dans le post que nous publions, ci-dessous : (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

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