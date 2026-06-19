À la CCIR, les travaux de la Journée de l’Innovation Entrepreneuriale (JIE) sont lancés

Le premier comité de pilotage de la Journée de l’Innovation Entrepreneuriale (JIE) 2026 s’est tenu en présence du Président de la CCI Réunion, Pierrick Robert, marquant le lancement officiel des préparatifs de cette nouvelle édition. Nous publions ci-dessous le communiqué de la CCI.

Cette année, la manifestation mettra à l'honneur les secteurs du BTP, du transport et de la mobilité, des filières au cœur des enjeux d'innovation, de transition et de développement économique de notre territoire.

Cette réunion de travail a permis de poser les premières bases de l'événement, prévu à la mi-octobre 2026, et d'engager les réflexions autour des temps forts, des partenariats et des initiatives qui rythmeront cette nouvelle édition.

Une première étape qui marque le lancement des préparatifs de la JIE 2026, avec une ambition commune : valoriser les projets, les innovations et les initiatives entrepreneuriales qui façonnent l'avenir des secteurs du BTP, du transport et de la mobilité à La Réunion.