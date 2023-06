À la Nordev, le Salon du Trail adhère à tous les sports

Le premier salon du Trail, vélo et sport de l'océan Indien a ouvert ses portes ce jeudi 22 juin 2023 à la Nordev de Saint-Denis. Jusqu'au 25 juin, le sport sera mis à l'honneur avec de nombreux exposants. Parmi eux de grandes enseignes mais aussi des équipementiers, des sportifs de haut niveau, des coachs, des salles de sport et des professionnels de diététique sportive. Imaz Press est allé à leur rencontre. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Au parc dess expositions, les acteurs du sport de plein air et du sport en salle sont réunis pour faire découvrir aux visiteurs l'univers du trail et donner des conseils sur la pratique sportive mais pas que.

- Passer du vélo classique à l'électrique -

Bruno est ingénieur en mécanique chez Ozo Réunion à Saint-Pierre. Sur son stand, il est possible de transformer son vélo en électrique.

"Vous emmenez votre vélo de route, de ville ou votre vtt et on peut y mettre un moteur pédalier. On choisit aussi le type de batterie avec plus ou moins d'autonomie" explique l'ingénieur.

Pour le montage, il faut entre 2 et 4 heures en fonction du type de vélo et pour le prix il faudra compter 999 euros pour les premiers moteurs à 250 watts et une batterie de 250 wattheure. "On peut aller jusqu'à 2.000 euros pour les moteurs de 750 à 1.000 watts" ajoute l'exposant.

Encore plus original, la société Ozo propose des kits électriques pour kayak et paddle. Selon Bruno, "tous les engins qui roulent peuvent aussi être électrifiés".

- Concours de force -

Du côté du stand du fitness club outdoor Runstacle, un concours est mis en place pour tenter de gagner un abonnement d'un an au centre de sport.

Le défi, rester le plus longtemps possible suspendu à la barre de traction. Trois minutes et deux secondes, c'est le temps qu'à tenu l'un des membres de l'équipe de Runstacle qui s'est essayé à l'exercice.

"On se pose, on penche la tête et on s'endort. C'est sur ça qu'on se concentre" explique-t-il.

- Conférences et trail -

En plus des stands d'expositions, des ateliers, conférences et courses sont organisées sur quatre jours avec les enseignes commerciales comme Keep Cool, Intersport ou encore Elite Diet 974. Les professionnels de santé sont aussi au rendez-vous tout comme les associations, formations et organisations du secteur tel que l'OMS, les Staps et l'association du Grand raid. L'office du tourisme de l'est a aussi sa place dans ce grand rassemblement.

Au programme des échanges, l'éco responsabilité, le sport au féminin, la nutrition et la protection de la nature.

Les visiteurs pourront également pratiquer avec des démonstrations de séance de sport, des stages de renforcement musculaire et des courses pour petits et grands.

Ce samedi 24 juin à 17h, un trail urbain partira de la Nordev. Quatre formats sont proposés aux participants : 10 kilomètres, 10 kilomètres 100% féminin, 18 kilomètres et 18 kilomètres relais. L'effort sera récompensé pour les premiers arrivés par un tour de l'île en hélicoptère, un vélo électrique ou des bons d'achats.

Pour les plus jeunes, le kids trail se tiendra le lendemain. Départ prévu à 10h de la Nordev.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com