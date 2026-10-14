Ou ve rénov out kaz ? Le Territoire de l'Ouest lance son Service Public de Conseil à la Rénovation de l’Habitat (SPRH), un nouveau service gratuit pour accompagner les habitants dans leurs projets de rénovation. Amélioration d'un logement dégradé, rénovation énergétique, adaptation de l'habitat… Ce service propose un conseil personnalisé, neutre et indépendant pour identifier les aides disponibles et orienter chacun vers les bons interlocuteurs. Rendez-vous les 16 et 17 octobre 2026 à Saint-Paul. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À l’occasion du lancement de ce nouveau service, la Caravane France Rénov’ fait étape dans l’Ouest pour deux journées d’information et d’échanges avec des conseillers, sur la place du Débarcadère à Saint-Paul de 8h30 à 15h30 L'accès est libre et gratuit.

Pour vous renseigner sur vos projets de rénovation, contactez l’Espace Conseil France Rénov’ au 0262 41 15 12.

"Un service de proximité pour améliorer durablement l’habitat et le cadre de vie des habitants de l’Ouest", écrit le Territoire de l'ouest.