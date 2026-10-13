Bras-Panon : les animaux font leur show sur le Champ de Foire

Animal Show et le monde agricole s’installe du 14 au 18 octobre 2026 au Champ de Foire de Bras-Panon pour cinq jours de festivités. Cette nouvelle édition réunit animaux et monde agricole autour de nombreuses animations pour petits et grands (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Concours canins et félins, animaux de la ferme, chiens de troupeau, agility, tonte de moutons, ateliers créatifs, balades à poney et à cheval, manèges, artisans, produits du terroir et restauration sont au programme.

- Au programme de Animal Show -

Mercredi 14 octobre – Journée de la troisième jeunesse

- Journée de la troisième jeunesse avec l’association départementale Les Étoiles 3ème Jeunesse

- Passage de la chanteuse Clara et du chanteur Jean-Laurent Mickaël

- Grand concours Rock’N’Roll & Twist Lontan

- Spectacle de Vaiana & Stitch en fin d’après-midi

Jeudi 15 octobre – Journée festive

- Animations enfants

- Concours du plus gros mangeur de bouchon

- Passage de la chanteuse Deyrrah en fin d’après-midi

Vendredi 16 octobre – Journée locale

- Découverte des instances de la Chambre d’agriculture : installation, transmission d’exploitation, emploi agricole, rencontre avec les professionnels de la filière agricole, informations et conseils

- Découverte des instances de l’ARS : prévention

Passage de L’Indigo en fin d’après-midi

Samedi 17 octobre – Journée internationale

- Concours chiens multi-race avec l’ACTR

- Concours du plus beau chat du samedi avec l’AFR

- Spectacle du Roi Lion avec Debbie Davis, voix officielle du Roi Lion, venue de Los Angeles, en fin d’après-midi

Dimanche 18 octobre – Clôture en beauté

- Grande finale du concours de chiens multi-race avec l’ACTR

- Concours du plus beau chat du dimanche avec l’AFR

- Concours du plus gros mangeur de graton

- Show Body Painting Super Héros avec Seb Body Art et la venue du champion de BodyBuilding Junior CEE en fin d’après-midi

- Informations pratiques -

Horaires : mercredi de 9h à 20h ; du jeudi au dimanche de 10h à 20h

Lieu : Champ de Foire de Bras-Panon

Tarif : 5 euros, tarif unique

Restauration : restauration sur place

Toutes les informations à retrouver ici.

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