Incendie à Saint-Pierre : 16 hectares brûlés malgré une cinquantaine de largages depuis le Dash et un hélicoptère

Ce mardi 13 octobre 2026, un nouvel incendie a éclaté dans le secteur du chemin Dassy à Saint-Pierre. Encore une fois, le Dash bombardier d'eau est intervenu et a effectué 10 largages, 43 largages supplémentaires ont été faits par un hélicoptère. Au total, 16 hectares sont partis en fumée, les pompiers assurent une surveillance de cet incendie cette nuit. Pour le moment, il n'y a plus de fumerolles, indique le Codis 974. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)