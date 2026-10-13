À retenir ce soir : tensions à Maurice, pétrolier intercepté, Bois Madame fermé, carburants et sécheresse

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 13 octobre 2026 : - Maurice : écoles fermées et report des examens après une nuit de tensions sur fond de crise de l'eau - [Photos-Vidéo] Pétrolier intercepté au large de La Réunion : la Russie condamne la saisie du navire, la qualifiant "d’acte de piraterie" - Sainte-Marie : d'ici novembre, le parc de Bois Madame fermera de 21 heures à 6 heures - Carburants : pas de libération de stocks stratégiques de gazole pour La Réunion - Sécheresse : niveau d’alerte renforcé pour Saint-Joseph, les tensions restent persistantes sur l'île malgré des pluies locales

Dans la nuit de ce lundi 12 au mardi 13 octobre 2026, de nombreuses violences ont éclaté à l'île Maurice. Les incidents qui ont débuté à Abercrombie, Port-Louis, se sont progressivement propagés. Plusieurs interpellations ont eu lieu. Ce mardi, le pays a décidé de fermer les établissements scolaires et a annoncé le report des examens. Ces heurts ont éclaté sur fond de difficultés d'approvisionnement en eau.

(Actualisé) Ce lundi 12 octobre 2026, des moyens de la Marine nationale sont intervenus au matin, en haute mer, à près de 500 nautiques au sud de l'île de La Réunion, sur un pétrolier suspecté d'arborer un faux pavillon (une fausse nationalité) et impliqué dans des activités illicites de transport de carburants. Un signalement a alors été fait à la procureure de la République de Saint-Denis. Cette dernière annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire. Il est actuellement escorté par la Marine nationale vers un point de mouillage au large de l'île pour la poursuite des vérifications. L’ambassade de Russie à Paris a condamné la saisie par la ⁠France du navire, la qualifiant "d’acte de piraterie et de violation du ‌droit international".

Ce mardi 13 octobre 2026, la maire de Sainte-Marie, Céline Sitouze, a annoncé que le parc de Bois-Madame situé sur sa commune sera désormais fermé tous les soirs de 21 heures à 6 heures du matin à compter de début novembre. Une mesure prise après plusieurs faits de tapages nocturnes, de nuisances sonores et pour assurer la sécurité des habitants situés à proximité. Les travaux de fermeture seront menés par la Cinor.

"Il n'y aura pas de libération d'une fraction des stocks stratégiques de carburants pour La Réunion". C'est la réponse qu'a donné la préfecture à Imaz Press ce mardi 13 octobre en début d'après-midi. Nous avions interrogé l'administration préfectorale vendredi dernier, après l'annonce par le Premier ministre de sortir des réserves stratégiques de la France, 10 millions de barils de gazole. L'objectif étant de faire baisser les prix dès le 1er novembre dans l'Hexagone. À ce stade, rien ne dit que les prix baisseront également à La Réunion.

Alors que La Réunion traverse une période de déficit pluviométrique historique, le comité sécheresse s’est réuni le 30 septembre 2026. Il a été constaté que certaines zones bénéficient d’une légère amélioration et d’autres restent en situation critique avec des restrictions renforcées.