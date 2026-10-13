Étang-Salé : le Réunionnais Antony Taochy sacré Mister Océan Indien

Antony Taochy, originaire et habitant de L'Étang-Salé, a été sacré Mister Océan Indien lors d'une grande soirée d'élection organisée ce samedi 10 octobre 2026. "Un sacre qui couronne le talent d'un jeune Étang-Saléen et qui fait une fois de plus rayonner notre commune à l'échelle régionale" lance la municipalité. (Photos : ville de l'Étang-Salé)

C'est lors de la soirée Mister & Miss Océan Indien 2026, ce samedi 10 octobre 2026, que le public a découvert ses nouveaux champion·ne·s de l'année.

Au terme d'une compétition rythmée par des défilés, des épreuves et un jury exigeant, Antony Taochy, candidat n°3 et originaire de L'Étang-Salé, a été distingué du titre suprême de Mister Océan Indien.

Le podium masculin est complété par Florian Moimba (candidat n°1), 1er dauphin, et Fakri Hemmadi (candidat n°2), 2e dauphin.

Côté féminin, la palme est revenue à Rosalda Devier (candidate n°7), sacrée Miss Océan Indien 2026. Elle est suivie par Angelina Beonel (candidate n°9), 1re dauphine, et Adrianna Bénard (candidate n°8), 2e dauphine.

Deux prix spéciaux ont également été décernés : le Prix du Public à Jennifer Huitelec (candidate n°2) et le Prix du Leadership à Mialisoa Ralijaona-Langenier (candidate n°4).

Pour Mathieu Hoarau, maire de L'Étang-Salé, salue cette victoire : "C'est avec une immense fierté que je félicite Antony Taochy pour ce sacre mérité. Il porte haut les couleurs de notre commune. Je tiens également à saluer l'ensemble des candidates et candidats pour leur engagement, leur élégance et la qualité de cette soirée."