"Les foulées de la ville du Port" : des restrictions de circulation et de stationnement à prévoir

Dans le cadre de la course pédestre "Les foulées de la ville du Port" la circulation sera modifiée le vendredi 8 mai 2026 dans la commune. La circulation sera interdite de 5 heures à 11 heures sur l’avenue Raymond Mondon, portion comprise entre l’avenue du 20 décembre 1848 et la rue Paul Eluard (point de rassemblement et départ). Des déviations seront mises en place par l’avenue du 20 décembre 1848, les rues Alice Péverelly, Martin Luther King, Paul Eluard et Eliard Laude. La priorité de passage sera accordée à la course de 7 heures à 11 heures sur le parcours de la course et le stationnement sera interdit du 7 mai à 22 heures au 8 mai à 11 heures sur l'avenue Raymond Mondon, portion comprise entre les rues George Sand et Paul Eluard. Les usagers devront se conformer à la signalisation temporaire mise en place à cet effet. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)