Saint-Denis : la Petite-Île réunie autour du vivre-ensemble

Les habitants du quartier de la Petite-Île (Saint-Denis) ont partagé un moment festif à l'occasion de Nout Fèt du comité d'action citoyenne. Entre découvertes des plantes médicinales et ateliers, les participants ne se sont pas ennuyés. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : la ville de Saint-Denis)

Le site du Mausolée a accueilli petits et grands pour un beau moment de partage à l’occasion de Nout fèt CAC, organisée par le CAC de la Petite-Île.

Habitants du quartier se sont retrouvés autour d’un moment chaleureux, gourmand et convivial, dans l’esprit de la Fête des voisins.

Tout au long de la journée, de nombreux ateliers et découvertes ont rythmé l’événement :

- découverte des plantes médicinales et dégustation de tisanes,

- tressage vacoa et objets lontan,

- initiation à la musique traditionnelle,

- cartographie participative,

- atelier Le Mozambique et nous,

- dégustation de plats.