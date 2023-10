Saint-Denis : un rassemblement devant la mairie pour la paix entre la Palestine et Israël

Ce dimanche 22 octobre 2023, à l'appel d'Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, un rassemblement pour la paix entre Israël et la Palestine a eu lieu sur le parvis de la mairie dionysienne. Environ 150 personnes ont participé à ce moment symbolique de soutien et solidarité avec les civils israéliens et palestiniens victime de la barbarie et de le guerre. Un double drapeau, Palestinien et Israélien, dessiné par des artistes, avec une colombe et le mot Paix, a été hissé sur le fronton de la mairie (Photo sly/www.imazpress.com)

Ce drapeau créé par des artistes de Réunion Graffiti, festival d'arts urbains en cours, restera hissé aux côtés des autres drapeaux déjà hissés parmi lesquels se trouve celui de l’Ukraine. Sur ce nouvel arrivant, deux colombes blanche et jaune reliées par le mot paix. "La culture à une place dans le débat politique" a souligné la maire de Saint-Denis.

"Aujourd’hui, nous exprimons notre peine et notre compassion aux victimes et à leur famille. Nous demandons un cessez le feu immédiat et l’instauration de la paix juste et durable entre les peuples israélien et palestinien" a-t-elle ajouté.

- Message de paix et d’unité -

Entre 150 et 200 personnes étaient présents ce dimanche matin à l’occasion de cette manifestation "silencieuse". Un silence qui semble ne pas avoir fait l’unanimité puisqu'une femme munie d’une pancarte où il était inscrit "silence = antisémitisme" a souhaité faire entendre sa voix.

"L’important était de ne plus rester paralysés par ce conflit. Rassembler sur le parvis d’une mairie et faire monter un drapeau qui porte les couleurs de la paix ce n’est pas du silence, c’est une forme d’expression. Ce matin nous avons dit des mots justes et forts par notre présence" a exprimé Ericka Bareigts sur le sujet.

Hormis cet incident, le rassemblement s’est déroulé dans le calme. Les représentant des cultes de La Réunion y ont également pris part.

"Nous montrons l’image de citoyens unis qui ont réussi une intégration multiculturel unique sur la base de respect de tolérance de bienveillance et même d’amour de l’autre avec sa différence" a lancé la maire à l’assemblée.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com