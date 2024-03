Étang-Salé : la baignade est de nouveau autorisée sur les plages

Depuis ce lundi 11 mars 2024, la baignade est de nouveau autorisée sur la ville de l'Étang-Salé. Pour rappel, la mise à l'eau avait été interdite suite à l'endommagement du filet anti-requin. Nous publions ci-dessus le communiqué de la Civis (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

La Civis rappelle par ailleurs les bons gestes à adopter en cette période de vacances scolaires.

- Je me baigne dans une zone surveillée

- Je me protège du soleil

- Je m'hydrate fréquemment

- Je protège mes pieds du sable brûlant

- Je respecte la faune et la flore

- Je ne fume pas sur la plage

- Je ne laisse aucun déchet sur la plage