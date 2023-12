Première journée Run Kreolia : victoire pour Nicolas Thebaud et Matthias Fridman

Le premier jour du Run Kreolia en collaboration avec la ligue réunionnaise de la voile (LRV) a eu lieu le samedi 9 décembre 2023. La victoire est allée à Nicolas Thebaud et Matthias Fridman . Cette compétition de voile a débuté dans la baie de Saint-Paul, s'est dirigée vers Le Port, pour ensuite revenir vers la baie de Saint-Gilles. Une course de 14 catamarans qui à lieu chaque année, depuis plus de 40 ans. Nous vous publions leur communiqué de presse. (images appartenant à la LRV)

Les conditions météo sont stables : un vent de 8 à 10 nœuds souffle tout au long de la journée.A 11h, dans la Baie de Saint-Paul, 14 catamarans dont 10 avec dérive et 4 sans dérive prennent le départ, les catamarans sans dérive bénéficiant de parcours allégés.

Dès les premiers bords, deux catamarans se détachent du peloton, celui de Nicolas Thébaud et Matthias Fridman et celui de Marc Guessard et Annetta Feron.

Ils choisissent tous les deux l’option de la côte pour atteindre la bouée placée vers le Nord.Les deux bateaux tricotent tour à tour des bords très serrés jusqu’à la bouée devant la Folette, certains se rapprochant même très près du littoral portois.Cette option s’avère payante.Les autres concurrents, ayant choisi l’option du large, sont encore loin derrière.Le retour vers Saint-Gilles se fait sous spi pour la moitié du parcours, les deux favoris empruntant pour l’un une route plus au large et pour l’autre, une route proche de la côte.

Devant les Aigrettes, un vent de sud oblige les concurrents à to mber le spi pour se remettre au près. L’arrivée se fait à Saint-Gilles avec une victoire de Nicolas Thébaud et Matthias Fridman.

Une 2ème manche, prenant la forme d’un parcours construit, se déroule ensuite dans la Baie de Saint-Gilles, d’où Nicolas Thebaud et Matthias Fridman sortent également vainqueurs. Dans la classe des catamarans sans dérive, c’est l’équipage de Patrick Boyer et d’Alban Petit Maire qui s’inscrit à la première place des épreuves du jour.

A noter, une 5ème place pour un équipage 100% féminin, Noémi Gicqueau et Sophie Coutaye.Trois autres journées sont prévues au calendrier du Run Kréolia : les 16, 17 et 20 décembre.Le 20 décembre, les voiliers habitables et les Optimists se joindront aux catamarans.