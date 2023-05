Conseil départemental : 10 millions d’euros pour la filière fruits et légumes dans les Outremers

L’agriculture a été au cœur de la 2ème journée de visite de la Première Ministre. Après avoir débuté la journée en passant par Saint-Pierre, Elisabeth Borne a pris la direction de Sainte-Rose. La Première ministre et les ministres qui l’accompagnent se sont rendus dans une exploitation de vanille avant un déjeuner de travail autour des filières agricoles. Nous publions ci-dessous le communiqué du département de La Réunion.

Dans l’après-midi, la cheffe du gouvernement a pu découvrir une ferme d’élevage de lapin mais également la culture de palmistes et de la canne à sucre.

La 2ème journée de vendredi s’est achevée à Saint-Denis avec une visite de la Maison de Confiance et de Protection des Familles de la gendarmerie départementale de La Réunion. La Première Ministre a pu échanger avec les professionnels et les associations sur la lutte contre les violences intrafamiliales à La Réunion, annonçant un renforcement des moyens de lutte dans ce domaine.

- Elisabeth Borne au sommet du Maïdo ! -

C’est au belvédère du Maïdo qu’Elisabeth Borne a débuté sa dernière journée de visite samedi 13 mai. Accompagnée du ministre de l’agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, du ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein et du ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, elle a assisté à la présentation des enjeux du cirque de Mafate, des projets sur le Belvédère et la politique de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.



Le Maïdo, un des sites les plus emblématiques et le 2ème site le plus visité de La Réunion avec près de 400 000 visiteurs chaque année.

Après les hauteurs du Maïdo, c’est dans les bas du côté de Saint-Leu que la délégation ministérielle s’est rendue. Direction l’agence Pôle Emploi pour débattre autour de l’expérimentation France Travail à La Réunion. Ce projet vise à la remobilisation des bénéficiaires du RSA et est mené à l’initiative du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.