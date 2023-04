Saint-Denis : 170 marmailles sensibilisés au réchauffement climatique

Dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain Nord Est Littoral (PRUNEL), Saint-Denis Ville Écologique, veut sensibiliser sa population à réduire les températures sur ses lieux de vie. C'est pourquoi, ce jeudi 27 avril 2023, dès 9h, plus de 170 marmailles des écoles dionysiennes ont participé à divers ateliers de sensibilisation au rucher PRUNEL du Butor. Dans la matinée, Guy Geoffroy, Président des Eco Maires sera présent pour décerner un prix à la Ville de Saint-Denis pour son travail en la matière. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le réchauffement climatique est un sujet d'actualité et La Réunion n’est pas épargnée. En effet, les températures ont augmenté de près de 1°C par rapport aux observations d’il y a 50 ans sur notre territoire. En mars 2023, les experts du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat, GIEC, ont réaffirmé l'importance d'agir contre ces augmentations de température. C'est pourquoi la ville de Saint-Denis a tenu à sensibliser les plus jeunes à ce sujet curcial, d'autant plus pour ces générations.