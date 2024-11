Deux millions d’euros totalisés pour un programme d’efficacité énergétique

Les collectivités lauréates du programme de rénovation énergétique "Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique" (ACTEE) se sont réunies ce mercredi 6 novembre 2024 au Conseil départemental de la Réunion. Avec 2,1 millions d'euros totalisés, ce programme accompagne la rénovation et la réduction des consommations énergétiques. L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux importations d’énergie, et d’améliorer le confort. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Le Département)

Les aides fournies permettront de soutenir la rénovation énergétique et de réduire les consommations énergétiques des infrastructures publiques du territoire. Ces financements permettront notamment de réaliser un total de 245 audits énergétiques, ciblant particulièrement les bâtiments scolaires et communaux de l’île.

13 postes d’économes de flux doivent être financés par l'Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique (ACTEE) à La Réunion dont deux déjà en poste. Portés par les collectivités, ces spécialistes de l’énergie leur permettront de gérer efficacement leurs ressources énergétiques. Employés au sein des collectivités, ils conseillent et planifient les rénovations, du montage des dossiers de subvention au suivi des travaux.

"Les bâtiments tertiaires représentent 10,6 % de la consommation énergétique finale de La Réunion. Réduire ces consommations est un enjeu climatique, puisque l’énergie de l’île est très fortement carbonée. C'est aussi un enjeu d’autonomie énergétique et financier, car ces charges pèsent lourd sur le budget des collectivités. Enfin, c’est aussi une question de confort thermique pour les usagers, et notamment les scolaires." expose Guillaume Perrin, directeur du programme Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique (ACTEE).

- Les établissements scolaires, premiers bénéficiaires -

Collèges, lycées et écoles sont les principaux bénéficiaires du programme Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique (ACTEE) à La Réunion avec des actions d’audits engagées ou a engagées dans l’ensemble des collèges et lycées en vue de leur rénovation énergétique. Des audits énergétiques ont été lancés dans de nombreuses écoles.

"En métropole comme outre-mer, les écoles sont les premières bénéficiaires du programme d'Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique (ACTEE). Ces 140 millions de m² de bâtiments destinés aux enfants sont les premiers services publics et les plus fréquentés dans les communes.

Ce sont aussi ceux dont le fonctionnement coûte le plus cher. Notre objectif est de les rendre plus accueillants, plus écologiques et moins coûteuse pour les finances publiques." détaille Guy Hourcabie, 1er Vice-Président Délégué de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

- Un accompagnement spécifique de l’Outre-mer -

ACTEE prépare un cahier des charges d’audits énergétiques spécifiquement adapté aux territoires d'Outre-Mer en lien avec ses partenaires, notamment de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) , en tenant compte des spécificités locales des Départements et Régions d'Outre-Mer (DROM).

Les ressources et référentiels produits seront accessibles via la plateforme PERGOLA, un centre de ressources dédié aux DROM dans le cadre du programme Inter Outre-Mer pour des Bâtiments Résilients et Économes en Énergie (OMBREE) de l’Agence Qualité Construction.

"Dans l'Hexagone, la rénovation énergétique se concentre sur l'isolation contre le froid et la production de chaleur, tandis qu'en Outre-mer, il s'agit d’améliorer le confort thermique en limitant le recours à la climatisation. Il est essentiel de privilégier des pratiques de construction bioclimatiques de bon sens, telle qu’une bonne orientation du bâtiment afin de favoriser la ventilation naturelle, l'isolation des toitures ainsi qu’une teinte claire, l'usage de brasseurs d'air, ou encore la protection solaire pour garantir un confort optimal. " explique Samy HAMDI, conseiller technique du programme ACTEE.