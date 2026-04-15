Région : ouverture de la troisième édition du festival international du film de l’océan Indien

C'est au Musée Stella Matutina, à Saint-Paul, que le top départ du Festival International du Film de l’Océan Indien (FIFOI) a été officiellement donné. Organisé par l'association Hors Champs, en partenariat avec la Région Réunion, l'évènement qui célèbre les talents du cinémas du bassin de l'océan indien, se tiendra jusqu'au 19 avril 2026. Au programme des projections en salle et plein air, des compétitions et remises de prix ainsi que des rencontres professionnelles. Nous partageons la publication de la Région, ci-dessous. (Photos : la Région)