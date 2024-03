8 mars : la Région présente à Saint-Leu pour l’événement "Célébrons les droits des femmes"

Dans le cadre du 8 mars et la Journée Internationale des droits des femmes, la vice-présidente de Région, Karine Nabénésa, déléguée à la formation professionnelle et à l’apprentissage, était présente à la place Foirail de Saint-Leu pour l’événement "Célébrons les droits des femmes de Saint-Leu dans le milieu sportif" organisé par l’association Initiative Kartiés. Nous publions ci-dessous le post de la Région (Photo : Région)

Le sport est un formidable outil d’émancipation. La vie sportive dans chaque territoire et chaque commune, avec ses clubs, ses événements, ses infrastructures sont tout autant de vecteurs essentiels de progrès social, de représentation égalitaire et de construction d’une société plus juste, plus solidaire et plus inclusive.