Département : action sociale et transition écologique au coeur des orientations budgétaires

Le conseil départemental a présenté ce mercredi 15 novembre les orientations budgétaires 2024 lors de sa séance plénière au palais de la source. Un plan qui se déploie "avec en cœur de métier l'action sociale, ensuite les aménagements et la transition écologique" a indiqué Cyrille Melchior. Le budget du Département pour l'année 2024 s'élèvera à 1,300 milliard d'euros (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le président du Département a dans un premier temps voulu préciser que ces orientations s'inscrivaient dans un contexte financier particulier.

"Après trois années de hausses successives, liées notamment à la recentralisation du RSA en 2020, nous atteignons aujourd’hui un point d’équilibre. Cela nécessite une gestion maîtrisée de nos finances compte tenu de la hausse continue des dépenses relatives aux allocations individuelles de solidarité. Le vieillissement de la population et l’augmentation des publics en situation de handicap impactent en effet directement nos capacités financières" a-t-il exprimé.

- Un budget contraint -

Au niveau national, Cyrille Melchior a déjà alerté sur "l'inadéquation des recettes départementales" au regard de ses compétences. "Je plaide notamment pour un meilleur financement par la CNSA des dépenses en faveur des personnes âgées et en situation de handicap, aujourd’hui compensées de manière inéquitable pour l'Outre-mer" a-t-il ajouté.

Un sujet qu'il a eu l’occasion d’évoquer avec le Président de la République lors d’une réunion organisée à l’Elysée le 20 octobre dernier.

"La mobilisation semble porter ses fruits puisque j’ai reçu récemment la confirmation du ministère des Solidarités et des Familles d’une réforme du mode de financement en 2025. Mais dès 2024, un coup de pouce exceptionnel sera accordé aux Départements en situation de fragilité" a avancé le président du conseil.

Le budget 2024 incite ainsi le Département à avoir une gestion "rigoureuse et responsable" des deniers publics avec en parallèle un niveau d'intervention élevé pour l'île.

- Renforcement de l'action sociale -

La proximité renforcée est au cœur des orientations budgetaires 2024 avec une volontéé "d'aller vers" les populations de chaque microrégion et des zones les plus reculées.

La Caravane d’accès aux droits et à l’information permet justement de donner à chaque citoyen toutes les possibilités de bénéficier de services adaptés à ses besoins. Trois d'entre elles ont été mises en circulation en 2023. Et pour 2024, le Département souhaite créer des "villages de caravanes multi partenariales".

"Ceux-ci offriront l’écoute et l’accompagnement le plus large possible aux Réunionnais, sur les thématiques sociales, l’aide alimentaire ou encore la lutte contre les addictions et les violences. Cet engagement sera couplé à d’autres mesures de proximité initiées par le Département, notamment la mobilisation des dalons de quartiers et des éducateurs de rue" a précisé Cyrille Melchior.

En 2024, le plan départemental de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales sera déployé. "Il intégrera lui aussi un volet partenarial de proximité, afin que nous puissions agir au plus près des familles réunionnaises, et prévenir toutes les formes de violences" a poursuivi le président.

L'année prochaine sera également la première année de pleine mise en œuvre du cadre rénové d’aide au transfert sanitaire et au rapatriement des défunts.

De plus, l'habitat sera aussi au cœur des actions du conseil départemental avec un objectif d'augmentation des livraisons de chantiers notamment de rénovation.

- Plan de rattrapage pour l’accueil des personnes porteuses de handicap –

Déploiement également l'année prochaine du Plan départemental d'évolution de l’offre visant à augmenter qualitativement et quantitativement les structures d’accueil adaptées en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap.

Il y a un an, Cyrille Melchior signait avec Geneviève Darrieussecq, ancienne ministre, un protocole engageant une nouvelle dynamique dans l’accompagnement des Réunionnais en situation de handicap, "pour une société plus inclusive".

"Ce protocole prévoyait notamment de faciliter l’accès aux droits à travers la MDPH, la transformation de l’offre médico-sociale, le soutien à un habitat plus inclusif et à une école inclusive, l’aide à l’insertion des Réunionnais en situation de handicap, l’accompagnement des proches aidants, et un volet spécifique relatif aux enfants de l’ASE" a-t-il développé.

En mai 2023, Elisabeth Borne, en visite à La Réunion, annonçait le soutien de l’État par l’accompagnement financier dans la construction de 5 nouveaux EHPAD.

Enfin, l'Etat vient d'assurer son soutien dans le cadre d’un plan de rattrapage pour l’accueil des personnes porteuses de handicap. Une déclaration d'intention en ce sens a été signé récemment avec Fadila Khattabi.

Des engagements qui permettront au Département d'amplifier ses actions prévues en 2024.

- Favoriser l'éducation, l'insertion et la culture -

La petite enfance demeurera également une priorité avec le travail qui se poursuivra au sein de l’Observatoire départemental de la petite enfance et la finalisation des travaux de réhabilitation du foyer de l’enfance de Terre rouge.

Le Département continuera aussi d'accompagner les collèges dans le déploiement du numérique. 10 micro-forêts seront plantés dans dix établissements.

La collectivité veut surtout "offrir à la jeunesse des leviers lui permettant une réelle insertion" insiste Cyrille Melchior.

"L’Académie des Dalons poursuivra son travail d’accompagnement exemplaire et nous irons plus loin, conformément au plan départemental en faveur de la réussite des jeunes, en amplifiant les actions dans le sud et l’est de l’île en 2024. Ce plan prévoit aussi de mettre l’accent sur l’éducation populaire en offrant à nos jeunes une autre manière de s’impliquer dans la vie de leur quartier" a-t-il expliqué.

En 2024, le Département créera en ce sens l’Institut citoyen d’apprentissage à la vie publique (ICAP), "un outil au service d’une jeunesse éclairée".

"Éclairer les Réunionnais, c’est éclairer notre territoire, en faisant connaître notre histoire, en diffusant notre culture, et en soutenant l’excellence sportive locale" a ensuite lancé le président.



Le chantier de transformation du musée de Villèle en musée de l’Habitation et de l’Esclavage se poursuivra et les chantiers patrimoniaux inscrits dans le plan pluriannuel d’investissement culture seront mis en œuvre. Parmi eux, les archives départementales, le Lazaret et les théâtres de Champ Fleuri et Saint-Gilles.

La préparation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris continuera elle aussi.

- La Flamme Olympique à La Réunion -

Pour rappel, La Réunion accueillera le 12 juin 2024 la Flamme Olympique. Le Département souhaite faire de cet évènement "un moment de partage, de rassemblement et de fête autour des valeurs du sport".

"Nous honorerons le sport réunionnais dans toute sa richesse, ce qui se traduit très concrètement par un soutien accru aux sportifs à travers un nouveau cadre d’accompagnement validé en 2023" a avancé Cyrille Melchior.

Les sélectionnés réunionnais seront ainsi accompagnés et la pratique sportive sera valorisé pour toutes les générations. De jeunes collégiens se rendront également aux Jeux.

En faveur du haut niveau, les aides aux clubs et manifestations sportives locales seront maintenues et une semaine olympique sera organisée dans le cadre du plan D'sport.

- Vers une agriculture durable -

Accompagner La Réunion vers une agriculture durable visant la souveraineté alimentaire fait aussi parti des objectifs pour 2024.

vPour cela, satisfaire les besoins en eau des exploitations est un axe de travail important. En 2024, l'objectif est d'irriguer 700 hectares supplémentaires.



"La politique agricole étant intimement liée à la politique hydraulique départementale, la Collectivité s’attachera à poursuivre son programme d’aménagement afin de satisfaire les besoins en eau des exploitants, notamment dans le cadre du programme PISUD, des opérations PRODEO et du projet MEREN" a précisé Cyrille Melchior.

Un soutien financier sera aussi octroyé en faveur de l’acquisition de citernes d’eau et la réhabilitation des retenues communautaires.

Concernant le plan Agripéi 2030, le Département préservera le foncier agricole et valorisera les terres en friches. 300 hectares seront remis en culture.

Pour la promotion de la production locale, le plan alimentaire territorial se poursuit en 2024 notamment par une mise en synergie avec le pacte local des solidarités afin d'amplifier la part de produits locaux dans les dispositifs d’aide alimentaire. L'organisation de marchés péi, la participation au salon international de l'agriculture et le développement du label 100% La Réunion ont aussi été évoqués.

- Une transition écologique et solidaire -

En ce qui concerne l’aménagement, "le Département continuera d’investir fortement sur le territoire afin de le rendre plus résilient face aux effets du changement climatique et plus attractif pour les réunionnais et les touristes" a exprimé le président du conseil départemental.

"Nous ne pouvons plus, et ne devons plus construire et aménager, sans prendre en compte la dimension de préservation et de valorisation de la biodiversité" a-t-il ajouté.

L’effort sera maintenu pour aménager et sécuriser le réseau routier départemental à travers notamment le plan de suppression des radiers et de traitement des falaises.

La politique d’aménagement des grands sites naturels franchira une nouvelle étape avec la livraison du nouveau gîte du Volcan et le démarrage du réaménagement du belvédère du Maïdo.

Aussi, "le Département déclinera son plan de transition écologique et solidaire, avec l’installation de nouvelles centrales photovoltaïques sur les bâtiments départementaux et de microcentrales sur les infrastructures hydrauliques, la poursuite de la mise en œuvre du plan

1 million d’arbres endémiques et indigènes, le verdissement de sa flotte automobile, et la continuation de l’expérimentation du tri des déchets de bureau" a affirmé Cyrille Melchior.

Les collèges seront eux également associés à cette dynamique, à travers notamment la valorisation des biodéchets et l’installation de récupérateurs d’eau de pluies dans 12 établissements.

Le développement des échanges et la solidarité dans l'océan Indien a également été évoqué avec des programmes de mobilité pour les apprentis et jeunes en difficultés.

La 2ème édition du budget d’initiative citoyenne permettra de financer 80 projets pour un million d’euros en 2024.

