Alcoolisation fœtale : des avancées notables grâce au soutien du Département

L’association SAF France, qui mobilise les familles pour la prévention des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, annonce des avancées notables à La Réunion grâce à la mise en œuvre d’un plan d’action soutenu par le Conseil départemental.

Une étude nationale réalisée par le cabinet Opinionway en juillet 2023, auprès de 1.500 parents d’enfants de moins de 3 ans, a en effet révélé une perception accrue de la problématique et une meilleure sensibilisation du public réunionnais. Seules 7% des Réunionnaises déclarent ainsi continuer à consommer de l’alcool en ayant conscience de leur grossesse contre 27% en moyenne nationale et 38% en Île-de-France.

Les Réunionnais sont ainsi les Français les mieux sensibilisés aux dangers de la consommation d’alcool pendant la grossesse.

Depuis 2019, dans le cadre de son plan d’action, l’association est également intervenue auprès de 8.000 collégiens à La Réunion, ce qui a permis de renforcer l’information auprès de cette population vulnérable aux risques et conséquences des troubles causés par l’alcoolisation fœtale.

L’accompagnement de 150 familles a aussi contribué à réduire ou arrêter pour 75% d’entre elles leur consommation d’alcool, et d’améliorer la vie des enfants et parents concernés. Le message de prévention a été relayé par des campagnes d’affichage, des spots télévisés ou des opérations dans les cafés et restaurants, sur tout le territoire national.

"Ces résultats témoignent de l'efficacité de notre approche globale et de l'importance du soutien que le Département de La Réunion nous a apporté, commente Denis Lamblin, pédiatre et président de SAF France. Ils renforcent notre détermination à continuer notre travail, en tant qu’association Nationale extrêmement investie sur le territoire réunionnais, en adaptant et en améliorant constamment nos stratégies pour répondre aux besoins des Réunionnais."

"Ces résultats très positifs marquent une réussite collective importante pour la santé des Réunionnaises et des Réunionnais. Nous devons poursuivre notre engagement en la matière, afin d’amplifier nos actions face aux problématiques de santé publique liées aux addictions", souligne Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental.

En 2023, l’association SAF France a reçu une subvention de 75.000 euros pour financer ses actions de sensibilisation et de prévention ainsi que la 7ème édition du SAFTHON.