Appel à candidature pour l'exposition artisanale du Tampon

À l'occasion de l'exposition artisanale du Tampon, du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026, la ville du Tampon lance un appel à candidature. L'évènement se déroulera de 9h à 18h au parc Jean de Cambiaire. (Photo : )
Les emplacements disponibles sont :
- 3 stands de vente sucrée
- 3 stands de vente salée
- 60 stands non alimentaires
- 6 stands de vente de jouets
- 3 manèges enfantins
- 2 grappins
- 1 pêche aux canards
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 7 mai 2026
Retrouvez toutes les informations et téléchargez le bon de participation ici.