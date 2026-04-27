Appel à candidature pour l'exposition artisanale du Tampon

À l'occasion de l'exposition artisanale du Tampon, du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026, la ville du Tampon lance un appel à candidature. L'évènement se déroulera de 9h à 18h au parc Jean de Cambiaire. (Photo : )

Les emplacements disponibles sont :

- 3 stands de vente sucrée

- 3 stands de vente salée

- 60 stands non alimentaires

- 6 stands de vente de jouets

- 3 manèges enfantins

- 2 grappins

- 1 pêche aux canards

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 7 mai 2026

Retrouvez toutes les informations et téléchargez le bon de participation ici.