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Appel à candidature pour l'exposition artisanale du Tampon

  • Publié le 27 avril 2026 à 14:01
  • Actualisé le 27 avril 2026 à 15:57
florileges 2025

À l'occasion de l'exposition artisanale du Tampon, du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026, la ville du Tampon lance un appel à candidature. L'évènement se déroulera de 9h à 18h au parc Jean de Cambiaire. (Photo : )

Les emplacements disponibles sont :

- 3 stands de vente sucrée
- 3 stands de vente salée
- 60 stands non alimentaires
- 6 stands de vente de jouets
- 3 manèges enfantins
- 2 grappins
- 1 pêche aux canards

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 7 mai 2026

Retrouvez toutes les informations et téléchargez le bon de participation ici.

Le Tampon, Exposition artisanale

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