Arts martiaux : le GFTC MMA présente sa sixième édition à la ville du Port

Le GFTC MMA se tiendra le 12 décembre 2024 au gymnase Cotur de la Ville du Port, marquant la deuxième implantation de l’événement dans cette commune. Une soirée exceptionnelle sera proposée avec une fight-card de 12 combats, dont trois affrontements professionnels très attendus. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Depuis sa création, le GFTC s’est imposé comme le rendez-vous incontournable des arts martiaux à la Réunion, réunissant chaque année pratiquants amateurs et athlètes de haut niveau.

Cette sixième édition poursuit ce succès en offrant une programmation riche et diversifiée : le combat professionnel opposera Damien Tafiki, champion du GFTC 005, à Franck Dijoux, protégé de Manu Payet, en co-main-event ; le combat principal verra s’affronter "Le Dragon du Port", Expedito Valin, contre le sud-africain Jethro Swan ; enfin, une revanche très attendue opposera Francis Martin, Réunionnais résidant en Afrique du Sud, à Giovanni Queta, spécialiste du Sambo.

Les neuf rencontres amateurs complèteront la soirée, illustrant la variété des disciplines présentées.

Cette soirée promet une expérience inédite, alliant intensité, talent et spectacle, et s’adresse à un public large, des passionnés d’arts martiaux aux curieux en quête d’émotions fortes. Les organisateurs invitent médias, partenaires et spectateurs à se joindre à eux pour vivre un moment fort du calendrier sportif régional.

"Nous sommes fiers de revenir à la ville du Port pour notre sixième édition. Cette soirée, riche en combats de haut niveau et en talents émergents, illustre parfaitement notre ambition de promouvoir les arts martiaux dans un cadre à la fois professionnel et accessible.", précise le Président de GFTC International.