Région Réunion : malgré les tensions internationales et contraintes budgétaires, les grands projets se poursuivent

Ce jeudi 25 juin 2026, dans l'hémicycle de l’hôtel de Région, se tient l’assemblée plénière du Conseil régional sous la présidence de Huguette Bello. La Région Réunion y a présenté son rapport d’activité 2025, permettant de poursuivre les grands projets structurants du territoire malgré un contexte marqué par les tensions internationales, les contraintes budgétaires nationales et les difficultés économiques (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Dans un environnement de contraintes aggravées, la Région Réunion a accompli les efforts nécessaires pour maintenir le cap fixé par le projet de mandature. Tout au long de l'année, nous avons préservé un haut niveau d'investissement afin de soutenir l'activité économique, l'emploi et la compétitivité de notre île, tout en poursuivant nos efforts en faveur du développement humain, de la formation, de l'éducation, de la mobilité et de la transition écologique", a déclaré la présidente de Région.

- Développement humain, économique et transition écologique -

Les activités de la Région en 2025 se sont articulées autour de trois grands axes :

- Le développement humain et solidaire

La Région a poursuivi ses investissements dans l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur, la culture, le sport et la cohésion sociale.

L’année a notamment été marquée par l’adoption du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 2025-2035 ainsi que du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP), deux documents stratégiques pour préparer l’avenir de la jeunesse réunionnaise.

248,7 millions d’euros ont été mobilisés dans cet axe en 2025.

- Le développement économique et l'innovation

La Région a poursuivi la mise en œuvre de son Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).

Deux nouveaux contrats de filière ont été signés dans les secteurs du bâti tropical et de l’agroalimentaire, tandis que les travaux se sont poursuivis autour des filières stratégiques telles que l’économie bleue, les énergies renouvelables, l’économie sociale et solidaire ou encore l’innovation.

77 millions d’euros ont été mobilisés dans cet axe en 2025.

- La transition écologique et l'aménagement du territoire

L’année 2025 a vu la reprise des travaux de la Nouvelle Route du Littoral, le lancement du projet ferroviaire Réunion Express, le renforcement du réseau Car Jaune avec de nouveaux véhicules ainsi que la poursuite de la révision du Schéma d’Aménagement Régional.

La Région poursuit également son engagement pour la souveraineté énergétique, la protection de la biodiversité et la lutte contre les effets du changement climatique.

276,4 millions d’euros ont été mobilisés dans cet axe en 2025

www.imazpress.com/[email protected]