Grand Boucan : 70.000 personnes attendues à Saint-Paul pour célébrer le roi Dodo

Ce jeudi 25 juin 2026, la ville de Saint-Paul a présenté le dispositif dans le cadre du Grand Boucan. Le Grand Boucan reviendra une nouvelle fois sur le front de mer de Saint-Paul. Une 28ème édition très attendue pour le plus grand carnaval de La Réunion (Photo : www.imazpress.com et ville de Saint-Paul)

"L’un des plus grands carnavals de France aussi qui confirme, année après année, la place particulière qu'il occupe désormais dans le cœur des Réunionnaises et des Réunionnais. C’est devenu un rendez-vous populaire majeur, qui rassemble bien au-delà de Saint-Paul", a déclaré le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin.

"Cet événement raconte quelque chose de notre territoire. Il montre notre capacité à nous retrouver, à partager et à célébrer ensemble ce qui nous rassemble. Et quel plus beau symbole pour Saint-Paul, Ville première du peuplement. Cette terre où le vivre-ensemble est un art de vivre. Le Grand Boucan en est l'une des plus belles illustrations", dit-il.

- Une dizaine de chars et une quarantaine d'associations -

Costumes extravagants, chars spectaculaires, animations de rue, artistes, musique et ambiance festive seront au rendez-vous pour une journée haute en couleurs sur le front de mer de Saint-Paul. Le défilé débutera dès 14 heures sur le front de mer de Saint-Paul.

Sans oublier le traditionnel défilé du Roi Dodo, son embrasement spectaculaire à la tombée de la nuit, le feu d’artifice et le concert de clôture.