Saint-Denis : fermeture du téléphérique Papang du 6 juillet au 6 aout

Dans le cadre de son programme de maintenance réglementaire, le téléphérique urbain Papang sera exceptionnellement fermé au public du lundi 6 juillet au jeudi 6 août 2026 inclus, afin de permettre la réalisation de sa Grande Inspection 30.000 heures de fonctionnement. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette opération constitue l'un des premiers contrôles techniques les plus importants dans la vie d'une installation de transport par câbles.

Prévue par la réglementation, elle permet de vérifier en profondeur l'état des équipements, de remplacer certaines pièces majeures et de garantir le maintien du plus haut niveau de sécurité pour les usagers et le personnel.

Durant cette période, plusieurs centaines d'opérations de contrôle et d'inspection seront réalisées par les équipes d'ETOI'L, avec l'appui d'entreprises spécialisées et sous le contrôle des organismes compétents.

Cette Grande Inspection représente un investissement important au service :

- De la sécurité des voyageurs ;

- De la fiabilité de l'installation ;

- De la disponibilité future du service ;

- De la pérennité du téléphérique PAPANG.

Comme pour l'ensemble des infrastructures de transport public, ces opérations constituent une étape essentielle permettant de garantir un niveau d'exigence élevé et une exploitation durable de l'installation.

- Reprise du service le 7 août -

Sous réserve du bon déroulement des opérations et des contrôles réglementaires associés, le téléphérique Papang sera rouvert au public le vendredi 07 août 2026 à partir de 6h00.

Pendant toute la durée des interventions, une solution de transport alternative sera proposée aux usagers du téléphérique Papang.

Des navettes du réseau Citalis assureront la desserte des cinq stations, entre Bois-de-Nèfles et Le Chaudron, afin de garantir la continuité du service.

Les horaires, les itinéraires et l'ensemble des informations pratiques seront disponibles sur www.citalis.re, rubrique "Actualités".