Violences sexuelles sur mineurs : la Cour d’appel de Saint-Denis organise une réunion publique pour évoquer les missions de la Justice

À La Réunion comme dans l'Hexagone, le décès de la jeune Lyhanna suscite une grande émotion et des interrogations sur le fonctionnement de l’institution judiciaire. C'est pour cela que, le vendredi 3 juillet 2026 à 13 heures, les cheffes de la Cour d’appel de Saint-Denis organisent une réunion publique ouverte à toutes et à tous (citoyens, élus, associations, presse…) (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Les magistrats et fonctionnaires du ressort de la cour d’appel de Saint-Denis s’associent à cette vive émotion et comprennent ces interrogations", indique le parquet général.

Il précise : "Conformément à la loi qui garantit le secret de l’enquête et de l’instruction, aucun cas individuel et aucune affaire en cours ne pourront être évoqués".

Condition d’accès :

- Public : entrée libre, dans la limite des places disponibles. Pour des raisons de sécurité, un contrôle d’accès sera effectué à l’entrée de la cour d’appel. L’inscription est obligatoire à l’adresse mail suivante : [email protected].

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- Des milliers de jeunes victimes d'atteintes sexuelles à La Réunion -

En 2024, 995 enfants ont été victimes d'atteintes sexuelles, dont 382 dans un cadre intrafamilial, et 158 viols ont été recensés, en hausse de 23%, selon la gendarmerie.

À ce jour, 1.325 dossiers de violences sexuelles doivent être réexaminés par les services de la Justice. Des plaintes déposées pour 718 d'entre-elles aux services de la police nationale et 607 aux services de la gendarmerie nationale.

Dans les tribunaux de La Réunion, 1.417 affaires sont enregistrées. Pour le tribunal judiciaire de Saint-Denis, 733 dossiers sont en cours (461 plaintes côte police et 272 côté gendarmerie). 674 affaires sont enregistrées au parquet de Saint-Denis et envoyées en enquête.

Pour le ressort du sud du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, 592 procédures dans les services d’enquête (257 plaintes côté police nationale et 335 côté gendarmerie nationale). 743 affaires sont enregistrées au parquet de Saint-Pierre et envoyées en enquête.

En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours.



Le 112, numéro d'urgence européen

Le 114 pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques

Vous pouvez signaler des faits de violences , directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

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