Vente d'alcool aux mineurs : à Saint-Denis, la maire veut fermer tout établissement qui ne respecterait pas la loi

Ce jeudi 25 juin 2026, Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, a lancé le dispositif ACCESS. Un moyen pour protéger les mineurs des addictions, tout en sensibilisant au respect de l'interdiction de vente d'alcool aux moins de 18 ans. En cas d'infraction, de vente à des mineurs ou à des personnes déjà très alcoolisés, la mairie envisage la fermeture de l'établissement incriminé (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Ce dispositif permet de continuer à agir pour nos jeunes et nos moins jeunes face à la consommation et aux addictions", explique la maire, Ericka Bareigts.

Saint-Denis est la première ville d'Outre-Mer à mettre en place ce dispositif.

- Un dispositif pour veiller au respect de l'interdiction de vente d'alcool aux moins de 18 ans -

"Nous allons pouvoir être dans une action qui va permettre d'information le tenancier de la boutique, de l'établissement, de la grande surface, qu'il est en train de faire une infraction à la loi car il vend aux mineurs ou qu'il vend de l'alcool à des gens déjà très alcoolisés", dit-elle.

Ericka Bareigts ajoute : "ce que l'on demande, c'est d'accélérer la mis en oeuvre de cette expérimentation unique dans les Outre-Mer, dès qu'il y aura constatation de l'infraction".

Dans ces cas de figure, la mairie mettra en place une procédure qui pourra aller jusqu'à la fermeture immédiate de l'établissement. Écoutez.

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- À La Réunion, 10 % des réunionnais boivent 69 % du volume total de l'alcool vendu -

Si le département est derrière l'Hexagone en termes de consommation quotidienne d'alcool, 10 % des buveurs consomment 69 % des quantités d’alcool bues à La Réunion.

Les gros buveurs peuvent consommer jusqu'à 16 verres par jour, soit trois litres d'alcool fort. Soit une moyenne de 112 verres par semaine.

D'après une enquête d'Alcoolisation Chronique Massive à La Réunion (ACMA974), l'alcool le plus consommé reste par ailleurs le rhum et ses dérivés pour 47% des personnes.

- 250 décès directs et 450 indirects à cause de l'alcool chaque année à La Réunion - À La Réunion, l'alcool tue en moyenne 250 personnes chaque année. "On estime à 250 le nombre de décès par an liés directement à l’alcool (cause directe) et plus de 450 décès au moins en partie imputables à l’alcool", indique l'Agence régionale de santé (ARS). De plus, les conduites addictives restent l’un des principaux facteurs d’accidents mortels, avec 41% des accidents mortels ayant été causé par l'alcool. L’alcool altère la vigilance, ralentit les réflexes et réduit la capacité à évaluer les distances. Il était impliqué dans 13 des accidents mortels survenus en 2025, et 200 personnes ont été blessés.

• Pour les personnes ayant une forte dépendance à l’alcool, il est conseillé d’en parler à son médecin et d’aller consulter des professionnels spécialisés en addictologie : CSAPA (centre de soins ambulatoires en addictologie) ou services d’addictologie des établissements de santé.

La direction d'Addictions France Réunion accueille les personnes sur son centre de prévention et de formation sur les addictions, ainsi que sur ses centres de soins en addictologie repartis sur l’ensemble de l’île. Toute personne peut se faire accompagner de manière anonyme et totalement gratuite. Renseignements à la direction d’Addictions France au : 02 62 30 22 93 ou sur le site de l’association nationale : https://addictions-france.org/

Pour faire le point sur sa consommation d’alcool, s’informer ou être aidé, RDV sur le site "Alcool-info-service".

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