Atelier national Interreg Océan Indien : la Région Réunion et les Seychelles renforcent leur coopération

Le conseiller régional délégué aux relations internationales, au co-développement et à la pêche Wilfrid Bertile s'est rendu à Victoria, aux Seychelles, dans le cadre des programmes européens Interreg. La Région organise depuis 2025 une série d'ateliers dans les pays partenaires du programme afin de renforcer les collaborations et de faire émerger de nouveaux projets. Après plusieurs étapes dans la zone, cet atelier organisé à Victoria a réuni les autorités seychelloises, la Commission européenne, la délégation de l'Union européenne Maurice/Seychelles, l'ambassade de France aux Seychelles, ainsi que de nombreux partenaires réunionnais et seychellois. Nous publions le communiqué de la Région Réunion ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Membre fondateur de la Commission de l'océan Indien, les Seychelles sont un partenaire historique du programme européen Interreg Océan Indien, géré par la Région Réunion depuis plus de 25 ans. Cofinancés par l'Union européenne et la Région, les projets soutenus répondent à des enjeux majeurs pour nos territoires : sécurité sanitaire et maritime, adaptation au changement climatique, formation des jeunes, recherche, éducation, culture ou encore économie bleue.

Le conseiller régional Wilfrid Bertile s'est également entretenu avec Barry Faure, ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora, ainsi qu'avec Wallace Cosgrow, ministre de la Pêche, de l'Agriculture et de l'Économie bleue. Il a également pris part à la cérémonie officielle de levée du drapeau organisée à l'occasion du Constitution Day, célébration nationale des Seychelles.

Cette dynamique témoigne de la volonté de la Région Réunion de faire de la coopération régionale un levier de développement partagé. Elle se poursuivra dans les prochains mois, notamment avec la visite officielle à La Réunion du Président de la République des Seychelles, Patrick Herminie, prévue en juillet.

