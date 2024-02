Au Port : les enfants parés de leurs plus beaux déguisements

La magie du carnaval a opéré en ce mardi 13 février 2024 dans la commune du Port. Un mardi gras haut en couleurs pour les marmailles qui ont succombé au plaisir de se déguiser. Nous publions ci-dessous le post de la commune (Photo : Le Port)

Dans les rues de la ville, "en passant par la Rivière des Galets ou les environs du Parc Boisé, vous avez peut-être croisé fées, princesses, superhéros, pirates, policiers et d’autres personnages mythiques et légendaires. Du jardin d’enfants à l’école élémentaire en passant par la crèche municipale, les enfants ont sorti leurs plus beaux déguisements sous le regard de l’élu Franck Jacques Antoine, vice-président du CCAS. Les défilés se sont achevés sur une note gourmande avec la dégustation de crêpes ou un gôuter. Sourires, bonne humeur et déguisements n’ont pas manqué au traditionnel mardi gras, qui annonce, pour les chrétiens le début du Carême."