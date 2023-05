Au Port : top départ du tour de l’île en voilier habitable

Samedi 6 et dimanche 7 mai 2023, le Club Nautique Portois organise son tour de l'Île de La Réunion en voilier en régate. Il s'agit de la plus longue course de l'année au départ du Port. Les gagnants verront leurs noms inscrits sur le trophée général aux côtés de celles et ceux qui l'ont déjà remporté (Photo : rb/www.imazpress.com )

Déjà 6 bateaux inscrits pour une course à la voile autour de l'île, dont deux sont issus du Club nautique Portois avec à son bord, les membres de l'association. Les régatiers s’affronteront sur un parcours sans escale et sans moteur dont le sens sera révélé le jour de la course.

Un tour de l’île du Port vers Saint-Denis ou vers Saint-Paul. Pour quelle raison ? "On pourra le juger le jour même, en fonction du vent", explique Salima Cosadia, chargée de communication du Club Nautique Portois. "L'an passé le train de houle était énorme entre Saint-Denis et Sainte-Rose. Cette année, si on reprend la direction de Saint-Denis, il est possible que l'on s'arrête à Saint-Pierre, puisque jusqu'à Saint-Paul il n'y a quasiment plus de vent", ajoute-t-elle.

Ce sera donc la surprise, samedi 6 mai au briefing qui aura lieu dès 9 heures. Le départ sera donné à 11 heures pour l'ensemble des voiliers habitables. Ces derniers peuvent accueillir jusqu'à 8 personnes maximum. Mais en fonction de leur taille, "ça varie en 4 et 8", affirme Salima Cosadia. "Les bateaux sont équipés de couchettes pour permettre aux membres d'équipage de se reposer pendant le tour."

- Chaque bateau donnera sa position -

Le tour dure 24h en moyenne, les équipages devront informer le Comité de course de leur position par SMS à 12h00 le samedi puis toutes les 4 heures. "À certains endroits, sur le sud sauvage, il est très difficile d'avoir une vue sur l'horizon. Alors pour éviter que le comité ne se fasse des cheveux blancs, chaque bateau devra donner sa position toutes les deux heures", souligne Salima Cosadia.

Côté pratique, chacun apportera son casse-croûte pour pouvoir se restaurer pendant le voyage. "Si le trajet était plus long, on aurait pu laisser une ligne derrière le bateau pour pêcher et cuire ce qu'on a attrapé mais la course est trop courte", précise Salima Cosadia.

Le dimanche, de 10h à 19h, une permanence sera installée au siège du club nautique pour accueillir les arrivants.

Cette course autour de l’île est aussi une belle opportunité de contempler les côtes de La Réunion : les plages de l’ouest, les rivages variés du sud-ouest, les côtes découpées du sud sauvage, les paysages verdoyants de la côte est et le panorama urbain de la côte nord.

hd/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com