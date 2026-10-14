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Avec Baobab la Cinor prévoit d'améliorer les déplacements

  • Publié le 14 octobre 2026 à 12:49
  • Actualisé le 14 octobre 2026 à 12:50
baobab express

Vous habitez ou travaillez à Bellepierre ou à la Source ? Avec Baobab, la Cinor prévoit la création d’un pôle d’échanges multimodal (PEM) et d’un parking sur le Boulevard Sud, pour mieux connecter les différents modes de déplacement et faciliter l’accès à Saint-Denis. (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Découvrez les aménagements prévus sur votre secteur, ils faciliteront vos déplacements.

- 20 octobre 2026, 17h30 à 19h30 : Réunion publique, à la Salle des fêtes de Bellepierre

- 02 novembre 2026, 8h30 à 10h30 : Stand de proximité, sur le parvis du CHU de Bellepierre

- 12 novembre 2026, 17h30 à 19h30 : Atelier de concertation, à la Salle des fêtes de Bellepierre

Inscrivez-vous ici pour participer aux réunions publiques et aux ateliers.

Baobab, Cinor, Zoom

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