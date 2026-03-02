BTP : des sessions de formation à la sécurité pour plus de 150 intérimaires à La Réunion et Mayotte

Jusqu’au 20 mars 2026 janvier 2026, les agences de travail temporaire du groupe Créo, Randstad Axion organisent des sessions de formation pour plus de 150 de ses intérimaires à La Réunion et Mayotte au PASI (Le Passeport Sécurité Intérimaires). Cette formation de deux jours créés à l’initiative de l’organisation professionnelle des entreprises du BTP (EGF) a pour but de valider l’acquisition de compétence sur les fondamentaux de la sécurité sur chantier (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour la Réunion nous sommes accueillis par les centres de formation de Georges Houarau, et après un mois sur Saint-Denis la caravane PASI sera sur Saint-Paul jusqu’au 3 mars et ensuite sur Saint-Pierre jusqu'au 20 mars.

- Valider l’acquisition de compétence de la sécurité sur chantier -

Cette formation est organisée sur deux jours au travers de dojos ludiques sur différents thèmes de risques, de danger et d’accidents récurent dans les chantiers de travaux public et de bâtiment.

Valables 10 ans, elle est un sésame pour les intérimaires qui veulent intégrer par l’intérim une entreprise de BTP.

Les intérimaires suivront également des formations aux travaux en hauteur, port du harnais, et AIPR (Autorisation à intervenir à proximité des réseaux).

Pour la réalisation le Groupe Créo a fait appel à l’organisme de formation Mission Formation, spécialisé dans la formation des intérimaires qui anime déjà depuis plusieurs années les formations PASI sur les routes de la métropole et de la Réunion.

