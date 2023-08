Saint-Denis lance la troisième édition de son budget participatif

La ville de Saint-Denis lance la troisième édition du budget participatif ce mercredi 9 août 2023. Le dispositif permet aux citoyens de proposer des idées pour l'aménagement et l’embellissement de la ville qui pourraient être financés par la mairie. L'appel à projets sera ouvert du 16 août au 1er octobre à tous les dionysiennes et dionysiens âgés de 16 ans et plus (photo : rb/www.imazpress.com)

La mairie consacrera à nouveau 1,5 millions d'euros cette année pour donner vie aux meilleures propositions citoyennes "pour le Saint-Denis de demain".

Première étape, envoyer son idée aux équipes municipales avant le 1er octobre. Les dossiers peuvent être partagés dès la rentrée, le 16 août. Il n'est pas nécessaire de résider à Saint-Denis, vous pouvez également participer si vous y exercez une activité.

Une fois l'appel à projets cloturé, la ville analysera les propositions selon leur faisabilité et les critères du réglement jusu'au 24 mars.

Enfin, les projets éligibles seront soumis au vote citoyen du 25 mars au 22 avril. Les lauréats pourront voir leur idée se concrétiser dès le mois de mai 2024.

La nouveauté de cette édition, la caravane de la participation citoyenne qui sillonnera les quartiers pour permettre aux citoyens de déposer des projets sans avoir à aller sur internet a expliqué Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis.

- Un franc succès -

En deux éditions passées, 12 projets ont déjà été entièrement réalisés et 51 sont en cours de réalisation. Plus de 450 idées ont été proposées par les habitants des quartiers du chef-lieu. Un franc succès qui a poussé la mairie à reconduire le dispositif.

Le lancement de cette édition 2023 s'est tenue ce mercredi à côté de la mairie annexe de La Bretagne où le Karé béton, projet lauréat en 2021, était justement inauguré. Yanis Depeche, le porteur de ce projet en a profité pour inviter les dionysiens à participer au dispositif.

Les deux carrés en béton près de la pisicine de La Bretagne sont désormais réhabilités en lieu de spectacles et d'animations. Plusieurs associations prévoient d'y organiser des ateliers ou encore des concerts.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com