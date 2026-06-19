Cap sur l'innovation à vivaTech 2026

Des représentants de la CCI Réunion, partenaires de la délégation régionale La Réunion participent actuellement à VivaTech 2026 le plus grand rendez-vous européen dédié aux startups, aux technologies et à l’innovation. Nous publions le communiqué ci-dessous

La délégation accompagne 5 start-up réunionnaises : Agent Vox IA, EYAKO, FIT AI, MEDIABy, MoSiTouch.

Pendant plusieurs jours, les représentants de la CCI Réunion vont à la rencontre des entrepreneurs, experts, investisseurs et entreprises qui façonnent l’économie de demain. Intelligence artificielle, cybersécurité, industrie, transition énergétique ou encore transformation numérique : autant de thématiques stratégiques qui répondent aux enjeux de développement des entreprises réunionnaises.

Cette présence à VivaTech est l’occasion de présenter La Réunion et ses opportunités économiques, d'informer des potentiels porteurs de projet, de découvrir de nouvelles solutions, d'échanger sur les grandes tendances économiques et technologiques et de s’inspirer d’initiatives innovantes pouvant contribuer à renforcer la compétitivité et la capacité d’adaptation du tissu économique réunionnais.