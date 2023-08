Casud : reprise des transports scolaires et stand d'information au programme de la rentrée

Ce jeudi 17 août, jour de rentrée scolaire, la Casud tenait un stand d'information sur le campus du Tampon à destination des étudiants et des parents. Les transports scolaires ont également repris du service au Tampon, à Saint-Joseph, Saint-Philippe et l'Entre-Deux. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photos : Casud)

Ce jeudi 17 août 2023, jour de rentrée scolaire, la CASUD était sur le terrain. Ainsi elle était présente sur le campus de l'Université du Tampon afin de renseigner et étudiants et parents sur les points suivants :

* Lignes et horaires des bus du réseau Carsud, principalement les lignes desservant l'université et la Gare du Tampon

* Les applications Zen Bus et Carsud pour l'information voyageur en temps réel

* Le service Handi Bus, destiné notamment aux étudiants en situation d'handicap

* Présentation du nouveau service de location de vélo à assistance électrique de la CASUD "Vélisud" qui sera mise en service dans les prochains jours

Les parents et les étudiants présents se sont montrés ravis des informations transmises par les agents de la CASUD afin de permettre les déplacements sur le territoire.

Bien entendu, ce matin, les transports scolaires organisés par la CASUD ont transportés les élèves inscrits qui ont fait leur rentrée dans les différents établissements scolaires du Tampon, de Saint-Joseph, Saint-Philippe et de l'Entre-Deux.