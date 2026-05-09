CCIR : les transporteurs ont un délai supplémentaire pour faire leur demande de remboursement gazole

La CCIR informe les transporteurs, avoir obtenu un délai supplémentaire auprès de la Région Réunion pour le dépôt des demandes de remboursement gazole professionnel au litre, de l'année 2025. Il est maintenant possible de déposer le dossier jusqu'au 31 mai 2026. Nous publions le communiqué de la CCIR ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Face aux enjeux économiques actuels, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion a sollicité et obtenu de la Région Réunion un report de la date limite pour le dépôt de vos demandes de remboursement gazole professionnel au titre de l’année 2025.

- Vous avez désormais jusqu'au 31 mai 2026 -

Professionnels du transport, ne passez pas à côté de cette aide, voici comment bénéficier de cette aide :

Le dispositif concerne les entreprises dont les codes APE sont les suivants :

4931Z, 4939A, 4932Z, 4939B, 4941B, 4941A, 8553Z, 8690A, 4774Z

Comment faire ?

Étape 1: Créez ou connectez-vous à votre compte sur le portail de l’ASP : https://transp974.asp-public.fr/

Étape 2 : Déposez vos pièces justificatives de consommation selon les indications de l'ASP

Pour toute question sur votre dossier, contactez les services de l'ASP à l'adresse suivante : [email protected]

La CCI Réunion reste mobilisée aux côtés des entreprises réunionnaises pour faciliter leurs démarches administratives et soutenir leur activité.

Conseil CCI Prévention : [email protected]