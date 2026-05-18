CCIR : retour sur la commission tourisme et loisirs

Le lundi 4 mai 2026, la commission tourisme et loisirs a permis d'avoir un temps d'échange entre les professionnels de la filière de la Réunion. Si la fréquentation touristique progresse, les retombées économiques restent encore inégales. "Pour 2026, la CCI Réunion réaffirme son engagement à accompagner les entreprises dans leurs transitions, valoriser un tourisme durable et différencié, et soutenir les coopérations régionales et internationales", écrit la CCIR. Nous publions le communiqué de la CCIR ci-dessous. (Photos : CCIR)

Dans un contexte de fragilité persistante, la Commission Tourisme et Loisirs a permis d'avoir un temps d'échange entre les professionnels de la filière de La Réunion.

Si la fréquentation touristique progresse, les retombées économiques restent encore inégales et fragilisent de nombreuses TPE et PME, notamment dans la restauration et les activités de loisirs.

- Des constats partagés -

- conjoncture instable et peu lisible

- ensions de trésorerie persistantes

- hausse des coûts et accès au financement plus difficile

- manque de lisibilité et de coordination de l’offre

- Les attentes de la filière -

- des dispositifs d’accompagnement plus simples et réactifs

- une meilleure reconnaissance du poids économique des activités de loisirs dans le tourisme

Pour 2026, la CCI Réunion réaffirme son engagement à accompagner les entreprises dans leurs transitions, valoriser un tourisme durable et différencié, et soutenir les coopérations régionales et internationales.

- Un objectif commun -

Consolider la filière, renforcer sa résilience et accompagner durablement la transformation du tourisme réunionnais.

Une dynamique collective essentielle pour conforter la place du tourisme comme pilier majeur de l’économie de La Réunion.