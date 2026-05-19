Saint-Pierre : une journée pour découvrir les danses d’ici et d’ailleurs

Le dimanche 24 mai 2026, de 13h30 à 23h, sur le front de mer de Saint-Pierre, de l’espace Cocotiers à la place du Rotary, la Ville vous invite pour une journée de découverte des danses d'ici et d'ailleurs. Des associations, des artistes ou encore des chorégraphes vous feront découvrir le Maloya, le Bollywood, le Moring et bien plus. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Au programme :

13h30 : déambulation d’ouverture – Place du Rotary

14h à 18h : 5 espaces de danse sur le front de mer

18h : déambulation de clôture

18h30 : battle tous styles animé par Kanyar Kitchen avec DJ EZAN

19h30 à 23h : DJ set + Show House Laveaux

Pour plus d’information c'est ici.