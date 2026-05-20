La CCIR a accueilli une délégation d'entrepreneurs et d'élus malgaches

Le président de la CCIR, Pierrick Robert, a accueilli une délégation d'entrepreneurs et d'élus malgaches. Ce moment d’échange a permis de poser les bases d’une coopération renforcée entre les deux territoires, notamment autour de plusieurs axes stratégiques. La rencontre "illustre la volonté de la CCIR de renforcer les partenariats régionaux et de contribuer activement au développement des échanges dans la zone océan indien", souligne la collectivité. Nous publions le communiqué de la CCIR ci-dessous. (Photos : CCIR)

Accueil d’une délégation malgache à la CCIR

Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion, Pierrick Robert, a eu le plaisir d’accueillir à la CCIR une délégation d’entrepreneurs et d’élus malgaches, en compagnie de Mme Nina Ramjane et M. Michel Allamele.

Ce moment d’échange a permis de poser les bases d’une coopération renforcée entre les deux territoires, notamment autour de plusieurs axes stratégiques. Les discussions ont porté sur le développement de dispositifs de formation visant à accompagner des formateurs malgaches, en particulier dans le domaine du soutien scolaire et de la transformation agroalimentaire, en lien avec l’expertise du Critt.

Les échanges ont également ouvert des perspectives de collaboration dans le secteur du tourisme, avec une volonté de créer des synergies entre les acteurs de l’hôtellerie et du tourisme et les établissements de formation de la CCIR, notamment l'école de management, le Centhor et le Critt.

Cette rencontre illustre la volonté de la CCIR de renforcer les partenariats régionaux et de contribuer activement au développement des échanges dans la zone océan Indien.