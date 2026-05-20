La CCIR répond aux questions sur votre projet

Le mercredi 10 juin 2026, la CCIR et le Centre régional d'innovation et de transfert de technologies (Critt), vous proposent des rendez-vous individuels avec des experts pour avancer sur vos projets. Venez à l'espace entrepreneuriat et formation sud à Saint-Pierre avec votre idée de projet ou vos questions sur votre activités actuelles. Nous publions le communiqué de la CCIR ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com).

Le Critt de la CCI Réunion à Saint-Pierre le 10 juin 2026 !

Vous avez une idée à développer, un projet à structurer ou des questions précises sur votre activité ?

Le Centre régional d'innovation et de transfert de technologies de la CCI Réunion vous propose des rendez-vous individuelles avec ses experts pour avancer sur vos projets

- Mercredi 10 juin 2026

- Espace entrepreneuriat et formation sud - Saint-Pierre

- 15 route de la Balance

Au programme, des rendez-vous individualisés avec nos ingénieurs pour répondre à vos enjeux, notamment sur :

- Métrologie : fiabilité des mesures, étalonnage, équipements

- Agroalimentaire : développement de produits, réglementation

- Propriété intellectuelle : protection, marques, brevets

- Qualité, sécurité, environnement, énergie : structuration, démarches Iso, optimisation énergétique

Véritable appui stratégique pour les entreprises réunionnaises, le Critt de la CCI Réunion met l’expertise de ses ingénieurs au service de vos projets afin d’apporter des réponses à vos enjeux d’innovation, de performance, de structuration et de développement, en lien avec les réalités du territoire réunionnais.

Participation gratuite. Pour vous inscrire c'est ici.