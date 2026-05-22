La CCIR prépare son plan d'action de 2026

La commission développement industriel de la CCI Réunion s’est réunie ce 20 mai 2026 pour échanger autour du plan d’action 2026. "Cette rencontre a notamment permis de mettre en lumière le dynamisme de l’agroalimentaire local, à travers un retour sur les entreprises réunionnaises lauréates du concours général agricole 2026 et sur les savoir-faire qui font rayonner notre territoire", écrit la CCIR. Nous publions le communiqué de la CCIR ci-dessous. (Photo d'illustration : CCIR)

La commission développement industriel de la CCI Réunion s’est réunie ce 20 mai 2026 pour échanger autour du plan d’action 2026.

Cette rencontre a notamment permis de mettre en lumière le dynamisme de l’agroalimentaire local, à travers un retour sur les entreprises réunionnaises lauréates du Concours Général Agricole 2026 et sur les savoir-faire qui font rayonner notre territoire.

Les petites industries locales démontrent chaque jour leur capacité à innover, à se réinventer et à répondre aux attentes du marché malgré un contexte économique exigeant.

Face aux défis actuels, la commission industrie poursuivra également son engagement aux côtés des entreprises novatrices afin d’accompagner leur développement et de valoriser les initiatives qui participent à la vitalité économique de La Réunion.