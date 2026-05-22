La climatisation, une dépense pour les entreprises : la CCIR propose des solutions

À La Réunion, la climatisation est une dépense importante pour les entreprises. Le lundi 8 juin 2026, l'atelier Froid commercial et climatisation, accueille les entreprises dès 9h à Saint-Denis le lundi 8 juin 2026 pour les aider autour de cet enjeu économique, avec des solutions adaptées aux réalités du territoire. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

L'accueil des entreprises se fera dès 9h. L'atelier débutera à partir de 9h30, au 5B rue de Paris, Saint-Denis.

Au programme :

- Comprendre pourquoi vos factures augmentent

- Identifier les équipements les plus énergivores dans votre activité

- Découvrir les accompagnements et diagnostics disponibles pour passer à l’action

- S’inspirer de retours d’expériences de commerces réunionnais ayant déjà réduit leurs consommations

Un atelier pensé pour les entreprises qui souhaitent agir efficacement, avec des solutions adaptées aux réalités du territoire.

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