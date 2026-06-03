CCIR : échanges autour de l’avenir des exonérations de charges sociales de la Lodeom

Le 28 mai, le Président de la CCIR, Pierrick Robert, a rencontré Philippe Leyssene, contrôleur général des armées, missionné par le Gouvernement pour conduire une réflexion sur les dispositifs d’exonérations de charges sociales de la Lodeom. "Cette rencontre contribue à nourrir la réflexion sur les outils les plus efficaces pour accompagner les entreprises ultramarines et renforcer l’attractivité de notre territoire", écrit la CCIR. (Photos : CCIR)

Dans un contexte économique marqué par de nombreuses difficultés pour les entreprises réunionnaises, cet échange a permis de rappeler les enjeux de compétitivité, d’emploi et de développement économique propres à notre territoire.

À cette occasion, le Président a souligné l’importance de maintenir un dispositif adapté aux réalités de La Réunion, tout en réaffirmant la nécessité de poursuivre les investissements structurants qui permettront de soutenir durablement l’activité économique.

Cette rencontre contribue à nourrir la réflexion sur les outils les plus efficaces pour accompagner les entreprises ultramarines et renforcer l’attractivité de notre territoire.